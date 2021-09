¡Quiero Cantar!: Curvy Zelma y Alex Sirvent sorprenden con su gran talento.

Estamos viviendo una semana más de grandes emociones en ¡Quiero Cantar! , en donde todos los famosos tienen el objetivo de seguir sumando puntos para seguir dentro de la competencia de talento.

La primera en pasar a demostrar su gran talento musical fue nuestra querida Kristal Silva, quien interpretó Que Nadie Sepa Mi Sufrir con lo que le puso ritmo al escenario.

Sin embargo, las críticas de los jueces no le favorecieron del todo, pues su voz tuvo varios altibajos a la hora de la presentación, lo que se vio reflejado en sus calificaciones, al sumar solo 25 puntos por parte de los jueces.

Curvy y Alex Sirvent

La pareja sorprendió a sus millones de fans con su gran talento al interpretar El Destino con lo que demostraron que su gran amistad la llevaron al escenario y se complementaron de gran forma.

Sin duda, un gran dueto que se llevó críticas muy positivas por parte de los jueces y aplausos en donde destacó la gran química que tuvieron sobre el escenario, siendo la mejor presentación del día hasta ese momento.

Lo que coloca a la pareja como una de las preferidas para ser los ganadores de los dos puntos que se encuentran en disputa.

Capi Pérez lo volvió a hacer

Una de las presentaciones más esperadas por los millones de fans cada semana es la de nuestro querido Capi Pérez, quien siempre sorprende con su talento y creatividad sobre el escenario de ¡Quiero Cantar!

Ahora, no fue la excepción y el conductor y comediante lo volvió a hacer con su interpretación de Hawái con lo que brilló por su creatividad sobre el escenario.

Sin embargo, los jueces fueron sumamente duros con su presentación, pues no logró convencerlos del todo y le dijeron que no ha sido su mejor momento. Las calificaciones no le favorecieron como en otras ocasiones y obtuvo sietes por parte de todo el jurado.