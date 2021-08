¡Quiero Cantar!: Curvy Zelma y Los Destrampados protagonizan discusión.

Curvy Zelma y Los Destrampados vivieron un tenso enfrentamiento en el escenario de ¡Quiero Cantar! esta mañana. Los participantes aclararon una polémica escena que se suscitó el día de ayer en televisión nacional.

Los Destrampados, Curvy y Miguel Ángel cantan ‘Mi eterno amor secreto’.

Y es que, los payasos más famosos de la televisión, se enfrentaron a Curvy Zelma y Miguel con la canción Mi Eterno Amor Secreto. Sin embargo, Joss y Oscarín realizaron algunos gestos llorando y riéndose, que la presentadora de ¡Arriba la tarde! tomó como burlas.

La exparticipante de la primera temporada de Survivor México se dijo triste por las supuestas burlas de Los Destrampados, quienes se dieron cita en el escenario de ¡Quiero Cantar! para aclarar la polémica.

Los también conocidos como Wiwiriskis expresaron que nunca se burlaron de Curvy Zelma, ya que solo se metieron en su papel y cantaron un tema dramático que dio paso a gestos en el escenario.

Te puede interesar: Lyn May comparte ultrasonido tras anunciar embarazo. (FOTO)

Curvy Zelma y Los Destrampados aclararon sus diferencias en el escenario de ¡Quiero Cantar!

Joss y Oscarín se dieron cita en el escenario de ¡Quiero Cantar! para resolver sus diferencias con Curvy Zelma, quien escuchó atenta las disculpas de los payasos más simpáticos de la pantalla chica.

“Fue una escena completamente basada en un género dramático, es comedia, es un género dramático. Eso se ensayó”, expresaron Los Destrampados asegurando que sus gestos fueron parte de su show musical.

Los Wiwiriskis y Curvy Zelma se dieron la mano para terminar una de las controversias más comentadas en el reality show de canto más popular de las mañanas.

“Acepto la disculpa que ustedes me dieron como los caballeros que son… yo no estaba viendo si ustedes iban a ser caras o no. Yo quiero dejar esto atrás porque los admiro, los respeto y los veo hace muchos años en la televisión. Sé quienes son y sé la profesión maravillosa que tienen”, concluyó Curvy lista para realizar su próximo espectáculo musical esta mañana junto a Miguel.

El panel de jueces también reaccionó al tenso momento entre los payasos y la querida ganadora de Este es mi estilo. La talentosa Rocío Banquells confesó que jamás habría permitido una falta de respeto a la concursante Curvy.

Por su parte, el juez de hierro Horacio Villalobos, también pidió a Zelma más tranquilidad: “Curvy no fue una burla, sé que eres una mujer sensible, pero ellos solo hicieron parte de su número”, concluyó.

También te puede interesar: ¡Quiero Cantar!: Despiden con épicos memes a Bella de la Vega.