Lyn May comparte ultrasonido tras anunciar embarazo. (FOTO)

El nombre de Lyn May se volvió tendencia en anteriores semanas tras confesar sus tres meses de embarazo. La vedette, de 68 años, causó revuelo en internet después de dar a conocer la tierna noticia junto a su novio Markos D1.

Fue el pasado 8 de agosto, cuando la bailarina posó junto a su enamorado en una foto que dio vuelta en todas las plataformas digitales: “Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y Markos estará muy contento de ser papa”, escribió la artista en Instagram.

Fue en nuestro programa Venga la Alegría, donde la vedette respondió a las críticas después de su presentación en ¡Quiero Cantar!

“Markos es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho... que lo beso en la boca y todo, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso”, expresó para este programa.

Lyn May vuelve a responder a las críticas con contundente prueba en Instagram

Lyn May respondió a las críticas con una foto de su ultrasonido, mismo que dio de qué hablar en internet. Fue esta mañana a primera hora, cuando nuestra querida participante de ¡Quiero Cantar! confirmó la llegada de un varón a su familia.

“¡Es un niño!” escribió la artista en sus historias de Instagram, donde también subió una foto acompañada de stickers azules y otras figuras animadas celebrando su embarazo.

La artista se mostró emocionada por agrandar su familia con un bellísimo niño que próximamente verá la luz del mundo; no obstante, recordemos que la querida concursante de ¡Quiero Cantar! en algunas ocasiones ha desmentido su embarazo.

