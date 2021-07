¡Quiero Cantar!: Llegada de Lyn May se lleva los memes en redes sociales.

Nuestros queridos participantes se enfrentan a la tercera semana en ¡Quiero Cantar! Con grandes sorpresas, nuevos integrantes, mucho talento y polémica, dio inicio la actividad en el escenario más importante de Venga la Alegría.

Los jueces siguen mostrándose implacables con críticas sumamente duras que en muchas ocasiones no son del agrado de los participantes, quienes buscan llegar a la gran final del reality musical del momento.

El talento de sobre el escenario

La semana comenzó con la gran presentación de Anette Cuburu, quien cantó Si nosotros nos hubiéramos casado con un sensual traje negro con brillantes que se robó la atención de todos.

Capi Pérez llegó para seguir sorprendiendo a todos con su gran talento y profesionalismo. Al principio, una falla técnica lo dejó mal parado, pero nuestro querido conductor supo como salir del mal momento.

Nuevamente logró brillar sobre el escenario con su gran talento, mostrando que es un profesional en toda la extensión de la palabra.

Nuestro querido Chef, Mariano Sandoval nuevamente tuvo un inicio sumamente complicado interpretando Fuerte no soy de Intocable, pues tuvo calificaciones muy bajas, por lo que deberá tener una mejor participación el miércoles para no ser sentenciado por tercera semana consecutiva.

Los nuevos talentos de ¡Quiero Cantar!

Lo prometido es deuda, por eso este lunes se sumaron cuatro nuevos talentos, pero solo dos tuvieron la oportunidad de mostrar su talento. Lyn May y Armando El Muñeco González, quienes lamentablemente no tuvieron una buena participación, por lo que ambos se encuentran en el fondo de la tabla y con el compromiso de mejorar para no ser sentenciados.

Robbie Mora y Gaby Ramírez, son los dos participantes que no han logrado subir el escenario de ¡Quiero Cantar!, pero que mañana tendremos la oportunidad de verlos brillar en Venga la Alegría.