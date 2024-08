Cómo quitar las manchas de sudor de las almohadas con solo 5 ingredientes

¿Alguna vez te has despertado repentinamente en una noche de verano, empapado en sudor? Esto es común y sucede porque el cuerpo necesita liberar calor. Sin embargo, esta reacción fisiológica puede ensuciar algunos elementos de la cama como los cojines y si no actuamos a tiempo, esta suciedad puede adquirir un mal olor, lo que nos llevará a tener que realizar una limpieza más profunda. Por eso, en esta ocasión te compartiré un método para quitar las manchas de sudor de las almohadas utilizando solo cinco ingredientes.

¿Qué pasa si no lavo mis almohadas?

Si no lavas tus almohadas regularmente, pueden acumular una gran cantidad de suciedad, sudor, células muertas de la piel y ácaros del polvo. Estos elementos no solo generan manchas y olores desagradables, sino que también pueden convertirse en un foco de bacterias y alérgenos. Con el tiempo, esto puede afectar la calidad de tu sueño y provocar problemas respiratorios o alergias, especialmente si eres sensible a estos irritantes.

Además, las almohadas sucias pueden afectar la higiene general de tu cama. La falta de limpieza puede contribuir a la proliferación de insectos como los chinches, que se sienten atraídos por el ambiente cálido y húmedo. En pocas palabras, no lavar tus cojines no solo compromete tu comodidad al dormir, sino que también puede tener repercusiones en tu salud y bienestar general. Por ello es fundamental mantener una rutina de limpieza para asegurar un descanso saludable y placentero.

¿Cómo quitar el sudor amarillo de las almohadas?

Para quitar las manchas de sudor de las almohadas necesitarás los siguientes ingredientes:



1 taza de jabón líquido para ropa

1 taza de jabón líquido para trastes

1 taza de blanqueador casero

½ taza de bórax de sodio

Agua caliente

PROCEDIMIENTO

En un recipiente grande, mezcla 1 taza de jabón líquido para la ropa, 1 taza de jabón líquido para trastes y 1 taza de blanqueador casero. Añade ½ taza de bórax de sodio y mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Llena un recipiente grande con agua caliente suficiente para sumergir las almohadas. Asegúrate de que el agua esté caliente pero no hirviendo. Coloca las almohadas en el agua caliente y vierte la mezcla de limpieza sobre ellas. Asegúrate de que estén completamente sumergidas en la solución. Deja las almohadas en la mezcla durante 30 minutos para que los ingredientes actúen sobre las manchas de sudor. Después del tiempo de reposo, frota suavemente las almohadas con tus manos o con un cepillo suave en las áreas manchadas para ayudar a eliminar cualquier residuo. Enjuaga los cojines con agua limpia hasta que no queden residuos de jabón ni blanqueador. Finalmente, coloca las almohadas en una secadora o déjalas secar al aire en un lugar ventilado, asegurándote de que estén completamente secas antes de volver a usarlas.

¡Y listo! Tus almohadas quedarán limpias y frescas, listas para un buen descanso.