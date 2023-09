Vaya encontronazo que se dio el día de ayer en la alfombra roja de los “Líderes más influyentes de México”, pues Rafael Herrerías, íntimo amigo de Luis Miguel, le reprochó a Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, que en recientes entrevistas haya soltado información del cantante, a pesar de que en su opinión no es tan cercano a este.

Una de las declaraciones que le molestaron a Herrerías, fue que Pérez Garibay afirmara que Luis Miguel ya le dio el anillo de compromiso a su novia, la española Paloma Cuevas.

Rafael Herrerías furioso con Antonio Pérez por hablar de Luis Miguel

¿Qué dijo Rafael Herrerías?

Durante un breve encuentro con la prensa, entre ellos Ventaneando, Rafael Herrerías declaró que “el papá de Checo quién es para decirlo, el papá de Checo es un político que está haciendo carrera, que cuida a su hijo y que le está yendo fenomenalmente. Él que se cuide si quiere ser gobernador”.

¿Antonio Pérez Garibay no es amigo cercano de Luis Miguel? Al preguntarle sobre si el papá de Checo Pérez es amigo de Luis Miguel, Rafael Herrerías declaró: “Yo me llevó muy bien con él, pero no sé que sea amigo cercano de Luis Miguel, eh”.

¿Qué dijo el papá de Checo Pérez?

Lo curioso es que segundos más tarde, el propio Pérez Garibay llegó al evento y así reaccionó a lo dicho por Rafael Herrerías. “El mejor amigo de Luis Miguel en este país es Rafael Herrerías, pero también que les diga quién le presentó a Paloma, ¿ustedes saben?...Se la presentó Rafael Herrerías”.

Sobre si debería ser más cuidadoso sobre lo que dice de Luis Miguel, el papá de Checo aseguró que “yo no soy el vocero de Luis Miguel, se los he dicho mil veces, ni tampoco soy el vocero de Checo Pérez. Ustedes me preguntan y yo les respondo lo que yo tengo en mi corazón, pero en lo personal soy muy respetuoso y jamás intervendré en eso”.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre ambos?

No obstante, el asunto ardió más cuando ambos se toparon frente a nuestras cámaras e inició el debate sobre quién es más cercano a Luis Miguel. Garibay invitó a Herrerías para aclarar quién había presentado a Luis Miguel con Paloma Cuevas, a lo que Rafel declaró: “Yo presenté a Luis Miguel con la familia Ponce, Paloma y Enrique”.

Posteriormente, Pérez Garibay declaró que “el mejor amigo de Luis Miguel en este país se llama Rafael Herrerías, que les quede claro”.