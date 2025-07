La colonia maldita de la CDMX donde aseguran que nadie duerme tranquilo (y no es Iztapalapa)

La Ciudad de México (CDMX) tiene rincones con tanta historia que a veces parece que el pasado se niega a irse. Y hay una colonia, en particular, que carga con una fama bastante turbia. No, no es Iztapalapa.

Tampoco es una zona abandonada, ni una de esas que salen en programas de terror. De hecho, está en pleno centro y, aunque parezca difícil de creer, muchísima gente dice que ahí no se puede dormir en paz.

¿Cuál es la colonia maldita de la CDMX donde todo se siente raro?

De acuerdo a la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT estamos hablando de la colonia Doctores. Sí, la misma donde hay consultorios, clínicas y hospitales por todas partes. Pero también, la misma donde más de un vecino ha contado historias rarísimas.

Gente que escucha lamentos en la madrugada, sombras que se asoman por las ventanas… y un ambiente que, por alguna razón, se siente pesado. Hay quienes dicen que por las noches es como si la colonia se transformara, como si algo no terminara de descansar.

¿Qué pasó en la colonia Doctores para que digan que está maldita?

Aquí va lo fuerte: muchas de las leyendas tienen que ver con el Servicio Médico Forense (el famoso Semefo) que está justo ahí. Imagínate cuántas historias pueden salir de un lugar así. Algunas personas juran que se escuchan voces, pasos y hasta llantos saliendo del edificio, aunque esté completamente cerrado.

Y eso sin contar todas las tragedias, accidentes y momentos duros que han pasado ahí desde hace décadas. Todo eso se acumula, ¿no?

¿Es seguro vivir en la colonia Doctores o sí da miedo?

Mira, si hablamos de seguridad como tal, la colonia no es muy distinta a otras de la zona centro. Pero lo que sí cambia —y bastante— es la vibra. No todo el mundo lo nota, pero quienes lo sienten… lo sienten de verdad.

Hay quienes se han mudado después de meses sin poder dormir bien, sin entender por qué siempre sentían que alguien los observaba, o por qué amanecían cansadísimos aunque hubieran dormido ocho horas.

Nadie te obliga a creer, claro, pero tampoco se puede ignorar lo que tantos han contado.

Hay lugares que simplemente te dejan con una sensación rara, aunque no sepas explicarlo. Y sí, la colonia Doctores es uno de esos. ¿Será la historia, la energía o puro chisme? Eso ya depende de cada quien.