Rápidos y Furiosos: ¿Cuándo se estrena la décima parte de la saga?

Rápidos y Furiosos, es una de las sagas más populares y exitosas de los últimos tiempos; sin embargo, con el paso de los años, ha evolucionado dejando a un lado la franquicia sobre carreras de autos, convirtiéndose en filmes de mucha acción y explosiones.

Para esta novena entrega de la saga, las cosas cambiaron, pues la historia se desarrolla con un nuevo personaje, el hermano desconocido de Dominic Toretto. Él se encargó de ser el nuevo problema para esta historia.

A tan solo unos días de su estreno, Dominic Toretto y compañía tuvieron un cierre en su fin de semana de estreno con 70 millones de dólares; cifra que se ha convertido en todo un nuevo récord para la popular franquicia.

Rápidos y Furiosos tendrá más entregas

La pregunta de muchos seguidores es si las aventuras de esta gran familia seguirán, por eso Universal Pictures mencionó hace unos meses, que la saga de Fast and Furious finalizará con la undécima película; incluso fue el mismísimo Vin Diesel, quien reveló en una entrevista que las grabaciones de Rápidos y Furiosos 10 y 11 se realizarán de forma consecutiva, pues al parecer será una historia consecutiva.

Además, el conductor favorito de los millones de fans también confirmó la fecha de estreno de Rápido y Furioso 10 y 11. La primera se estrenará en las pantallas grandes en febrero de 2022 y la segunda hasta febrero de 2024. Ambas serán dirigidas por Justin Lin, el director de The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Rápidos y furiosos: 5in control, Rápidos y furiosos 6 y F9.

Sin duda es una gran noticia para los millones de fans de la franquicia que ha logrado conquistar la pantalla grande.