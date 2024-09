Los rasgos que confirman que no estás enamorada de tu pareja

Constituir una relación de pareja puede ser un tanto difícil en ciertos momentos, pues siempre hay todo tipo de factores dentro de esta situación. La vida tiene sus sorpresas y claro, los cambios que vas atravesando sin duda alguna que influyen para que eso suceda. Para el caso, vamos a colaborar hablando sobre los rasgos que confirman que no estás enamorado de tu pareja.

¿Cuáles son los rasgos que confirman que no estás enamorado de tu pareja?

Empecemos que este puede ser un proceso de desgaste en una o las dos partes de la pareja, como también puede ser una expresión derivada de la aparición de una tercera persona. Esta es una instancia que tiene señales tan inobjetables como contundentes y una clara, es que no extrañas a ese alguien cuando no está contigo, como que buscas excusas para no coincidir y ni hablar que el coqueteo con otros seres es una señal que no deja lugar a dudas.

La pérdida de interés es otra circunstancia a considerar y aquí se explica, desde que disminuye el deseo como la voluntad para participar de los intereses, actividades y espacios propios de tu pareja. Aquí puede pasar que simplemente te gane el aburrimiento y llegado el momento, las ganas de coincidir y pasar tiempo en conjunto se han evaporado.

Que encuentres más defectos que virtudes en la persona es otro tema. Para el caso, si las cosas no agradables han empezado a ser un problema y que incluso hagas mención a estos aspectos, pues ya la irritabilidad se va manifestando en una circunstancia preocupante, también que la tensión puede empezar a ganar espacio. Que te aburran sus temas profesionales como que no estés proyectando planes a largo plazo es otro aspecto inobjetable, así que considera que estas alarmas pueden ser una manifestación de un antes y un después.