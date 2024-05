Raúl Sandoval a Ferka: “No te puedes poner la medalla de lo sacamos”

La competencia en MasterChef Celebrity 2024 continúa y lamentablemente el eliminado del programa 10 fue Raúl Sandoval, gracias a dos platillos desafortunados que les presentó a los chefs y no fueron de su agrado. El cantante salió muy orgulloso de todo lo que logró durante su paso por la Cocina más famosa de México.

Durante las entrevistas que realizó a su salida, Raúl comentó que no está a favor de la manera en la que muchos de sus compañeros se han comportado en la competencia, principalmente Ferka, de quién aseguró no está utilizando la estrategia correcta.

“Todos saben que Ferka es la estratega, no puedo calificar ni juzgar porque no vivo en sus zapatos, pero es la primera que mete cizaña y estrategias, entonces yo diría que es la primera que está queriendo tumbar cabezas y descuartizar gente”, explicó Raúl.

Aunque muchos piensen que gracias a Ferka varios de los concursantes han sido eliminados, Sandoval piensa que ella no ha tenido que ver en estas salidas pero sí está dando una mala imagen en un programa que es para toda la familia: “Ella no puede hacerlo, pero creo que no se puede estar hablando en un programa que ven jóvenes que todavía su mente no alcanza a distinguir en lo que está padre y lo que no, porque todo es karma. Entonces si tú vas por la vida buscando tumbar la cabeza de otro para tú prosperar, eso un día va a regresar a ti, y es contra lo que estamos luchando todos los días en nuestra sociedad”.

Raúl agregó que no es bueno que los más pequeños de la casa estén expuestos a este tipo de comportamientos en los realities: “No puedes convertir en un héroe a una persona que actúa de esa manera y no lo puedes estar exponiendo de esa manera, porque le puede llegar a mi hijo, a tus hijos y a su hijo también”.

Al ser cuestionado si cree que su salida tuvo que ver con su ex compañera, Raúl dijo que no que “cada quien sale en el momento que debe salir” y “no te puedes poner la medalla de lo sacamos”.