  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Revelan que Rauw Alejandro sí le fue infiel a Rosalía

Amor Romeira, una ex concursante del “Gran Hermano”, reveló en el programa español “Fiesta”, que Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Rauw y Rosalia selfie.jpg
Rauw y Rosalia vacacionando.jpg
Rauw y Rosalia vacaciones.jpg
Rauw y Rosalia selfie (3).jpg
Rauw y Rosalia sorprendidos.jpg
Rauw y Rosalia jugando.jpg
Rauw y Rosalia posando.jpg
Rauw y Rosalia jugando video juegos.jpg
Rauw y Rosalia selfie (2).jpg
Rauw y Rosalia sacando la lengua.jpg
Rauw y Rosalia en el auto.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
Rauw y Rosalia contentos.jpg
/
Rauw y Rosalia selfie.jpg
Rauw y Rosalia vacacionando.jpg
Rauw y Rosalia vacaciones.jpg
Rauw y Rosalia selfie (3).jpg
Rauw y Rosalia sorprendidos.jpg
Rauw y Rosalia jugando.jpg
Rauw y Rosalia posando.jpg
Rauw y Rosalia jugando video juegos.jpg
Rauw y Rosalia selfie (2).jpg
Rauw y Rosalia sacando la lengua.jpg
Rauw y Rosalia en el auto.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
Rauw y Rosalia contentos.jpg
Rauw y Rosalia selfie.jpg
Rauw y Rosalia vacacionando.jpg
Rauw y Rosalia vacaciones.jpg
Rauw y Rosalia selfie (3).jpg
Rauw y Rosalia sorprendidos.jpg
Rauw y Rosalia jugando.jpg
Rauw y Rosalia posando.jpg
Rauw y Rosalia jugando video juegos.jpg
Rauw y Rosalia selfie (2).jpg
Rauw y Rosalia sacando la lengua.jpg
Rauw y Rosalia en el auto.jpg
Rauw y Rosalia felices.jpg
Rauw y Rosalia elegantes.jpg
Rauw y Rosalia comida.jpg
Rauw y Rosalia contentos.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado