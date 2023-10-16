Esta es la raza de perros más dormilona

Los perros, nuestros fieles compañeros, al igual que nosotros, tienen una gran variedad de personalidades y necesidades. Algunos son activos y enérgicos, mientras que otros prefieren pasar la mayor parte del día descansando.

En este sentido, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la raza de perros más dormilona? Sigue leyendo que a continuación te revelamos la respuesta.

¿Cuál es la raza de perros más dormilona?

Shih Tzu:

Esta encantadora raza originaria del Tíbet es conocida por su naturaleza tranquila y su necesidad de dormir muchas horas, especialmente durante los primeros meses de vida. Los Shih Tzu pueden sorprenderte con su amor por la siesta, llegando a dormir más de 14 horas al día.

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Bulldog Inglés:

Los Bulldog Inglés son otro ejemplo de raza canina que adora dormir. Si se les brinda la oportunidad, pueden disfrutar de largas horas de sueño y, en ocasiones, parecer como si estuvieran dispuestos a pasar todo el día en la cama.

San Bernardo:

Aunque son perros familiares y sociables, los San Bernardos son conocidos por su pereza. Estos gigantes amigables aprovechan cualquier oportunidad para descansar y, como resultado, pasan la mayor parte del tiempo durmiendo.

Mastín:

Aunque no se menciona en los resultados de búsqueda, los Mastines también son notables por su amor al sueño. Estos perros tranquilos pueden pasar largas horas descansando y relajándose.

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Otras razas de perros dormilones:

Además de estas razas mencionadas, se destacan otras como el Basset Hound, Cocker Spaniel, Pug, Cavalier King Charles Spaniel y Lhasa Apso, que también son conocidas por su inclinación a la somnolencia.

¿Por qué duermen tanto los perros?

Es importante destacar que la cantidad de sueño puede variar de un perro a otro, incluso dentro de la misma raza. Factores como la edad, la salud y el nivel de actividad pueden influir en la cantidad de descanso que un perro necesita.

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Por lo tanto, aunque estas razas sean conocidas por ser dormilonas, siempre es crucial observar y atender las necesidades individuales de sueño de cada perro.