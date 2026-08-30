Tammy Parra se compromete por segunda ocasión; así fue cómo Héctor Klünder le pidió matrimonio: “Somos solo tú y yo”

¡Tammy Parra y Héctor Klünder se van a casar! La tarde de este sábado, 29 de agosto, la creadora de contenido sorprendió al anunciar su compromiso con su mánager y mejor amigo. De acuerdo con un audiovisual compartido por la influencer de 24 años, Héctor le propuso matrimonio durante un viaje de pareja en Puerto Escondido, Oaxaca. En el video se aprecia el momento exacto en el que el también influencer se arrodilla para hacer la gran pregunta. Ella acepta y, posteriormente, comparten un tierno beso y celebran. “El “sí” que cambiará mi vida. Después de todo siempre somos solo tú y yo”; escribió la joven en la descripción de la publicación.

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¿Quién es Héctor Klünder, mánager y prometido de Tammy Parra? Así ha sido su relación

Tammy Parra y Héctor Klünder confirmaron su relación en diciembre de 2025, tras años de amistad y trabajo en equipo; pues éste ha estado al frente de su carrera desde hace algún tiempo, incluso, cuando la creadora de contenido mantenía una relación con Omar Núñez, con quien también llegó a comprometerse. Si bien su relación fue ampliamente criticada al inicio, la pareja ha demostrado tener un amor sincero, digno de llegar al altar.

Al igual que Tammy, Héctor es una personalidad de las redes sociales. Tan sólo en Instagram suma más de 162 mil seguidores. Su contenido está enfocado a compartir momentos de su día a día y hacer colaboraciones con diversas marcas.

Tammy Parra se compromete por segunda ocasión

Esta es la segunda vez que Tammy Parra se compromete. En marzo de 2023, la influencer se comprometió frente a la Torre Eiffel en París, Francia, con su entonces pareja, Oscar Núñez. Sin embargo, el matrimonio no se concretó. Horas después de compartir la conocer la noticia, usuarios de redes sociales viralizaron pruebas de infidelidad por parte de Oscar, por lo que Tammy optó por tomar un vuelo de vuelta a casa y terminar con la relación de manera inmediata.

Lo curioso de toda esta situación es que Héctor estuvo involucrado en dicha pedida de mano, ya que mantiene una amistad de años con Tammy. Ahora, ambos están por llegar al altar.