MasterChef 24/7: Así se prepara una gelatina tricolor para disfrutar del 15 de septiembre

Las fiestas patrias están muy cerca, y dentro del repertorio de recetas, la gelatina tricolor destaca por su dinamismo visual, requiriendo un control preciso de la paciencia y las temperaturas para que las capas queden firmes y bien definidas.

A continuación, te presentamos una receta para preparar una gelatina tricolor para 10 porciones en molde de rosca y sin complicaciones.

Receta de gelatina tricolor para el 15 de septiembre

Ingredientes para la rosca patria

Para obtener una consistencia firme y colores brillantes, reúne los siguientes ingredientes:

1 sobre de gelatina sabor limón (25 g) disuelto en 3 tazas de agua caliente

1 sobre de gelatina sabor fresa (25 g) disuelto en 3 tazas de agua caliente

1 taza de leche evaporada

1 taza de leche condensada

1 taza de media crema fresca

2 sobres de grenetina natural (7 g cada uno), hidratados en ½ taza de agua fría y disueltos a baño María

El verdadero secreto para que los colores no se mezclen ni se desprendan al desmoldar reside en integrar cada segmento cuando la capa previa esté cuajada solo de forma parcial.

Para la base verde: Vierte la mezcla de gelatina de limón en un molde de rosca previamente engrasado con un toque leve de aceite vegetal. Refrigera por unos minutos hasta que cuaje ligeramente al tacto.

Para el centro blanco: Licúa la leche evaporada, la leche condensada, la media crema y la grenetina disuelta a baño María hasta obtener una crema uniforme . Con cuidado, vierte esta preparación láctea sobre la capa verde y regresa al refrigerador hasta que tome firmeza sin endurecer por completo.

Para el color rojo: Deja enfriar la gelatina de fresa a temperatura ambiente (evitando que cuaje en el recipiente) y viértela con la ayuda de una cuchara sobre la capa blanca. Refrigera durante al menos cuatro horas hasta que adquiera cuerpo firme. Desmolda sobre un platón festivo y sirve bien fría para deslumbrar a tus invitados.

