Muchas veces hemos escuchado que estos animales son la mejor amistad que puede tener cualquier persona. Podemos decir que esto es ciertos si consideramos lo leales que son como lo disfrutable que es convivir con un ejemplar de esta especie. En definitiva, tenerlos en el día a día es algo super agradable. Pero también, y es necesario saberlo, no todos están hechos para ser una compañía doméstica y dentro del caso vamos a profundizar explicando sobre las razas de perros que no fueron creadas por el hombre.

Es sabido que hay muchos ejemplares que se adaptan perfectamente a la vida hogareña pues cuentan con características físicas con las que no se les hace nada difícil convivir con esa situación. Ahora bien, dado ese caso también es verdad que hay otros que no son los más apropiados y desde ahí mejor conocer esto, tanto para tu bien y evitar una instancia que puede no hacer del todo bien como para el mismo perro que merece crecer en un ambiente dónde pueda estar a gusto.

¿Cuáles son las razas de perros que no fueron creadas por el hombre?

El perro xoloitzcuintle es uno de ellos. Este es uno de los ejemplares caninos más antiguos del planeta y entre sus principales características se halla que no tienen pelo. Se cree que es la tercera raza de perro más antigua del mundo y hay estudios que afirman que es relacionable con las culturas prehispánicas.

El perro pequinés es otro. Con esto hablamos de una enorme capacidad de adaptación y su existencia perdura con el paso del tiempo. Tiene su origen en China y se cree que descienden de los lomitos del Tíbet, zona que se halla al oeste de uno de los países más poblados del mundo.

Y por último tenemos al perro samoyedo. Este ejemplar nació en el frío que distingue a Siberia, una de las regiones más extensas de Rusia. Desde el comienzo mismo se lo adiestra por la población que ahí vive con el fin de pastorear renos y tirar de trineos. El pelo de estos caninos hace que se vean muy elegantes pues es blanco y espeso, características que terminan protegiéndolos con total éxito de las bajas temperaturas que se les puedan presentar.