Esta es la razón por la que Cazzu iniciaría un proceso legal contra Ángela Aguilar

Julieta Emilia Cazzucheli (Cazzu) es una de las cantantes más sonadas del momento gracias a su nuevo sencillo musical titulado “Con Otra”, el cual ha sido un hitazo.

“Con Otra” es una canción que presuntamente habla sobre su rompimiento con Christian Nodal , quien semanas después comenzó a andar con Ángela Aguilar , su ahora esposa.

Nadir Jalil revela para Ventaneando que Cazzu fue amante de su esposo [VIDEO] Nadir Jalil de Argentina, acusa a Cazzu de haber tenido un amorío con su exesposo, pide que no se olvide de esa parte de su vida, pues le hizo mucho daño.

Sin embargo, el triángulo amoroso sigue escalando, pues todo apunta a que la cantante argentina estaría dispuesta a tomar medidas legales para proteger a su hija Inti e impedir que conviva con Ángela Aguilar.

¿Qué se sabe al respecto?

De acuerdo con información de Ana María Alvarado, la trapera argentina ya está preparando una demanda para restringir el acercamiento y la convivencia de la hija de Pepe Aguilar con su pequeña hija que nació en el 2023 cuando todavía era pareja de Chrstian Nodal.

Según la periodista ya mencionada, Cazzu estaría definiendo los términos de la custodia compartida con Christian Nodal, pero la única condición sería que Ángela Aguilar no tenga ningún tipo de contacto con Inti.

“Ya se va a iniciar un proceso en donde Cazzu va a pedir que Ángela no pueda cuidar a Inti. Ni la ve y Nodal, desde septiembre, no la ve”, aseguró la comunicadora.

¿Qué fue lo que detonó todo? Al parecer la gota que derramó el vaso fue el nuevo sencillo de Cazzu “Con Otra”, el cual fue interpretado como un dardo envenenado para la pareja tórtolos.

Sin embargo, esta versión ya fue desmentida por ‘La Joaqui’, mejor amiga de Cazzu, y por la propia cantante argentina, incluso se presume que Ángela Aguilar ya tiene lista una respuesta para la trapera.

¿Qué dice la nueva supuesta nueva canción de Ángela Aguilar?

A través de TikTok se filtró un fragmento de la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar que lleva por nombre “No Soy la Villana” y la letra dice:

“Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía. Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba. No dije nada, solo te escuché; contaste historias que ni ella sabía, en cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga, y aunque digan que te lo robé, tú sabes bien quién dejó la puerta abierta. Yo no obligué a tu piel a querer, pero era un cuerpo con el alma incompleta”.

“Ve linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar. No promesas, no hubo traición, solo verdades querían callarlas. Si el amor pesa más que el error entonces dime quién carga la balanza”, continúa.