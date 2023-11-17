Esta es la razón por la que debes comer fresas, según la ciencia

En la búsqueda constante de métodos para preservar la salud mental, un reciente estudio llevado a cabo por el Departamento de Psiquiatría y Neurociencia del Comportamiento de la Universidad de Cincinnati ha revelado un hallazgo sorprendente: el consumo de fresas podría ser un factor clave en la reducción del riesgo de demencia.

El ensayo clínico, realizado en hombres y mujeres de mediana edad con sobrepeso, resistencia a la insulina y deterioro cognitivo subjetivo, arrojó resultados reveladores. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno que recibió un suplemento a base de fresas, equivalente a una taza de la fruta y otro que ingirió un placebo.

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La investigación demostró que aquellos que consumieron el suplemento de fresas experimentaron mejoras significativas en su rendimiento cognitivo. Esto sugiere no solo una conexión entre las fresas y la salud mental, sino también la posibilidad de que este fruto pueda actuar como un escudo protector contra la demencia. ¿Pero por qué?

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¿Por qué las fresas reducen el riesgo de demencia, según la ciencia?

La respuesta radica en su riqueza en antioxidantes conocidos como antocianinas, los cuales han demostrado tener efectos positivos en la salud mental y metabólica.

¿Cuáles son los beneficios de la fresa para tu salud en general?

Además de sus beneficios para la salud mental, también es benéfico para otros sistemas del cuerpo. Su contenido rico en fibras las convierte en aliadas contra el estreñimiento y, sorprendentemente, en protectores potenciales contra el cáncer de colon. Estos pequeños frutos rojos también se destacan como una fuente natural de vitaminas y minerales, fortaleciendo la salud ósea y protegiendo los capilares de la retina.

No solo eso, sino que también juegan un papel en la reducción de los niveles de colesterol en sangre, contribuyendo así a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

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Este descubrimiento respalda aún más la idea de que incluir las fresas en la dieta diaria no solo puede ser un placer para el paladar, sino también una estrategia sabrosa para promover la salud integral.