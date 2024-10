Constituir una relación puede ser algo difícil y complejo en un punto. Digamos que para el caso, no es algo sencillo conocer a una persona y cuando eso sucede, hay que ir avanzando hasta que llegue el momento inevitable de atravesar esta instancia, también saber bien qué hacer y que no. Ahora bien, para la ocasión vale la pena disponer de conocimientos y aquí hablaremos sobre la razón por la que debes usar roles en la intimidad.

A medida que pasa el tiempo, hay que ir avanzando en las relaciones de pareja, también probar nuevos recursos que terminen de contribuir al bienestar como a la felicidad de las dos partes.

¿Cuál es la razón por la que debes usar roles en la intimidad?

Hay estudios que concuerdan en que esto es más sencillo de lo que parece. Para esto es siempre necesario establecer ciertos límites para no terminar de dañar la confianza, también disfrutar, pues por supuesto que no está nada bien hacer algo que no quieras o que te genere incomodidad o ingratitud.

Si te atreves a ser un personaje en la intimidad, puedes terminar encontrándote con nuevas sensaciones, pues escapas de la normalidad y te liberas de ciertas inhibiciones y puedes dar rienda suelta a la sinceridad con un mayor disfrute. Poner esto en práctica favorece un vínculo más fuerte y genera una mejor conexión física y emocional como una pasión más intensa.

Y además, digamos que los beneficios son muchos, pues disminuyes el estrés, cambia tu autoestima y tu seguridad personal, dejas tus inhibiciones en el pasado, mejoras tu intimidad y puedes dejar ciertos problemas en esta instancia detrás y claro, te conoces mejor y sabes bien qué hacer y que no de cara al futuro.