Esta es la razón por la que despiertas a las 3 am

Puede que en algún momento hayas estado lidiando con esta instancia. Si afortunadamente pudiste escapar de esta circunstancia, pues fuiste muy afortunado y si no pudiste, pues vamos a contarte la razón por la que te despiertas a las 3 de la madrugada.

Empecemos diciendo algo importante, no es problema si en una noche se interrumpe tu sueño, pero claramente que si esto es común, entonces algo acontece. Los especialistas afirman que, pueden haber distintos causantes de la situación, pero en definitiva mejor explicar.

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¿Cuál es la razón por la que te despiertas a las 3 AM?

Empecemos en el primer causante que puede ser estrés, depresión y ansiedad. La explicación es que nuestra mente puede ser perturbadora ante cualquier distracción externa y por ello puede llevar a que nos mantengamos despiertos en medio de la noche.

Agreguemos que, el estrés puede llevar a que se presenten pensamientos intrusivos como pesadillas a altas horas de la madrugada y hasta parálisis del sueño.

Consideremos, la ansiedad que esta circunstancia puede interrumpir nuestro descanso debido a que nos lleva a tener preocupaciones por eventos del día, como de otras cuestiones pendientes que tengamos de nuestro pasado o a realizar en el futuro a corto, mediano o largo plazo. Ten en cuenta que la depresión puede alterar el patrón de sueño y con eso dormir en exceso y sentir somnolencia a lo largo del día.

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Y finalmente, el despertarse con frecuencia a lo largo de la noche puede ser un síntoma de apnea del sueño y en este caso implementa precauciones, pues si padeces esto en ciertos momentos puede suceder que dejes de respirar. Además de despertarte de la nada puede que se altere tu ritmo cardíaco y con ello se reduzca el flujo de oxígeno al cuerpo.

