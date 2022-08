Esta es la razón por la que surgió el rumor de la muerte de César Bono.

En los últimos días César Bono se volvió tendencia debido a un fuerte rumor sobre su muerte, información que fue confirmada por diversos usuarios y medios de comunicación a través de sus redes sociales, afortunadamente todo fue mentira y el actor de cine, teatro y televisión se encuentra bien y él mismo desmintió esa versión.

César Bono admite en EXCLUSIVA que la pandemia acabó con su matrimonio.

César Bono dio la cara tras los rumores y reveló cuál es su estado de salud, todo esto en entrevista con el periodista Javier Poza. El actor ironizó sobre su supuesta muerte y mencionó que si ya no estuviera vivo no podría atender llamadas telefónicas.

“Fíjate que la verdad no estoy muerto, andaba de parranda. No veo ninguna justificación (para el rumor), me andaban buscando, ya me habló un amigo para decirme el chisme y no le veo ninguna justificación”, dijo César Bono.

“Estuve en el hospital ocho o diez días porque una sonda biliar que tengo, que se supone que jamás saldrá porque le ponen dentro un globo más grande que el diámetro de la sonda (…) ve tú a saber por qué cosas de la vida se salió con todo y globo”, añadió.

“Me llevó mi hijo, nos fuimos al hospital y me pusieron nuevamente la sonda, nuevamente el globo. Pero te repito, eso fue hace ocho o diez díaz. A lo mejor me vieron entrar al hospital y ya no me vieron salir y dijeron ‘en la ma…’”, finalizó.

Te puede interesar: César Bono envía mensaje tras rumores sobre su muerte.

Por último, reveló que tiene programada otra operación, aunque desconoce la fecha, pero podría ser entre septiembre y octubre del presente año.

¿Cuáles han sido los problemas de salud del actor? Cabe recordar que, las falsas versiones sobre la muerte del histrión cobraron fuerza debido a que César Bono ha tenido múltiples problemas de salud en los últimos años. En 2018, sufrió un bloqueo en el músculo cardíaco y ocho infartos cerebrales de los que afortunadamente salió avante; sin embargo, le dejaron algunas secuelas pues perdió parte de su movilidad por lo que recurrió a hacer uso de una silla de ruedas.

Incluso, el pasado 4 de marzo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, así lo dio a conocer en aquel entonces su hija, María Rosa Quejeiro, quien además reveló que requerían de donaciones de sangre para el actor debido a una úlcera que le provocó una hemorragia.

Tras ser dado de alta, César Bono reveló que las secuelas de la cirugía eran muy notorias, pues sentía intensos dolores. En su momento, Bono aseveró que estaba vivo gracias a un “milagro”, pues había pocas probabilidades de que sobreviviera.