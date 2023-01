RBD toma “venganza” de Poncho Herrera con esta polémica acción.

Después de 15 años de ausencia, RBD anunció con bombo y platillo su regreso a los escenarios con su gira “Soy Rebelde Tour 2023”, misma que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, Brasil y México.

¿Cuándo inicia la venta de boletos? La preventa Citibanamex se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero a través del sistema Ticketmaster, mientras que la venta al público en general será el 27 de enero a las 14 horas. Así mismo, la venta Spotify será el jueves 26 de enero a las 12 horas.

¿Por qué enfurecieron los fans de RBD?

El regreso de RBD enloqueció a sus fans, quienes esperaban una gira monumental; sin embargo, no será así pues no se incluyeron países como Colombia, Chile, Perú, Argentina y España, lo que desató el malestar de sus fanáticos latinoamericanos y del viejo continente.

¿Por qué Poncho Herrera no estará en el reencuentro de RBD?

Cabe recordar que en esta gira del reencuentro no estará presente Poncho Herrera, quien decidió seguir con sus proyectos personales y profesionales. Poncho fue pieza clave dentro del melodrama y la agrupación, pero ha preferido seguir con su carrera de actor: “(No voy a estar) Porque voy a estar trabajando amigos, lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”.

“Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso. Estoy agradecido y seguiré agradecido, simplemente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento, y creo que una cosa no está peleada con la otra”, recalcó.

¿RBD se vengó de Poncho Herrera?

Ante la negativa de Poncho Herrera, los integrantes de RBD ya mostraron su postura y han comenzado a compartir fotografías del recuerdo, donde, dicho sea de paso, no aparece Poncho Herrera.

Los fans se han percatado que en las fotografías compartidas por Anahí y Christian Chávez no aparece Poncho Herrera, quien ha sido cortado de las imágenes. Esto ha desatado infinidad de comentarios.

¿Cómo reaccionaron los fans?

Los comentarios no se han hecho esperar y varios fanáticos le reprocharon a la agrupación que corten a Poncho Herrera de las fotografías: “Aunque no será parte del reencuentro, RBD siempre serán seis”, “Poncho es como el ex que había que poner en la esquina para poder cortarlos cuando fuera necesario”, “Creo que no es necesario cortar a Poncho, ya todos saben igual que no estará en el tour del reencuentro”.

También hubo quienes aseguraron que Herrera no aparece en las fotografías por cuestiones de derecho de imagen y no por problemas con sus compañeros ni con la agrupación: “No entienden que no tienen nada contra Poncho, solo que lo cortan por derechos de imagen de él, incluso pueden meterse en problemas si ponen fotos de él cuando él no quiere, obvio que también por respeto a él y su decisión. Ya paren de decir que por qué lo sacan si es parte de RBD y que por qué hacen ellos eso, ya aburren con lo mismo cuando es algo tan fácil de entender”.