“No me sorprende": La reacción de Carlos Trejo a la golpiza que recibió Alfredo Adame.

Alfredo Adame fue víctima de una golpiza que le fue propinada por dos sujetos a las afueras de su casa, al parecer por tratar de grabar a las víctimas de un homicidio que se acababa de perpetrar en las cercanías de su domicilio, por lo que Carlos Trejo dio su opinión sobre lo sucedido.

Programa del 28 de septiembre del 2022 | ¿Qué pasó con Alfredo Adame?

Carlos Trejo, quien ha sido su archirrival durante años, dio su opinión al respecto después de que Alfredo Adame reportara en sus redes sociales que fue “víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falleció un agente de la policía”.

De acuerdo con la información que se ha difundido, en la esquina de su domicilio un grupo de delincuentes sostuvo una riña con uno de los agentes de la policía, por lo que el actor se acercó a prestar ayuda; sin embargo, fue golpeado sin motivo aparente.

¿Qué dijo Carlos Trejo? Como mencionamos anteriormente, la reacción de Carlos Trejo a lo sucedido no se hizo esperar y declaró que, aunque no puede asegurar nada, la golpiza que recibió Alfredo Adame, podría ser el resultado de las malas relaciones y “negocios turbios” del también conductor.

“No me sorprende yo lo vine diciendo desde hace mucho tiempo y muchos medios se lo pasaron por el arco del triunfo, que el tipo tenía varias denuncias por cuestiones de lavado de dinero, eso ya lo sabemos y ya lo había dicho, él tenía muchas actas levantadas”, declaró el ‘Cazafantasmas’ a El Universal.

Carlos Trejo, quien ha sostenido diversos conflictos con Alfredo Adame, consideró que dicho evento no fue obra de la casualidad.

“Se me hace muy raro que hayan estado estas personas afuera de la casa de este tipejo cuando ya todo mundo habíamos denunciado que este tipo tenía algunos negocios sucios e inclusive tiene varias denuncias de lavado de dinero”, añadió el ‘Cazafantasmas’.

Por último, señaló que el incidente pudo haberse evitado si las instancias correspondientes le hubieran dado el seguimiento pertinente a las denuncias que Alfredo Adame tiene en su contra.

“A mí me llama mucho la atención que un carro estaba afuera de su casa, pasó una patrulla, a estos tipos los ven armados y de repente el patrullero se acerca a ver su de qué se trata, según lo que he leído, y de repente resulta que mataron al policía y que hubo otras personas heridas, se me hace muy raro su cuento.

No entiendo en qué momento las autoridades se perdieron de esto, pero es algo que era ya para que lo hubieran evitado”, finalizó.