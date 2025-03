Así ha reaccionado José Julián al pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

El pasado fin de semana, una juez de la Fiscalía de Justicia Penal para Niños, Niñas y Adolescentes determino que José Julián tenía que regresar con su mamá, Imelda Garza Tuñón , misma que a través de un mensaje en redes sociales confirmó la noticia. Recordemos que Maribel Guardia tenía la custodia del pequeño ‘Juliancito’ desde el pasado 21 de enero.

¿Qué ha dicho José Julián al respecto sobre el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Fue a través del programa de espectáculos “En Shock” que se compartieron las declaraciones del pequeño de siete años de edad. En este sentido, Jose Julián habría asegurado que Maribel Guardia no le gritaba ni le pegaba, aunque también admitió que tuvo que faltar varios días a la escuela debido a la disputa legal entre su mamá y su abuela.

También se reveló que Julián Figueroa Jr se sintió triste por no poder estar con su mamá pero que Maribel le habría explicado que las cosas se iban a solucionar pronto: “Su abuelita dijo que todo iba a pasar y que iba a volver con su mamá”, dijeron en el programa. Del mismo modo, se detalló que ‘Juliancito’ “quiere a su abuelita, pero no mucho, no como quiere a su mamá”.

Maribel Guardia revela que las autoridades rompieron la puerta de su casa cuando fueron por su nieto

Es importante mencionar que el pasado lunes 3 de marzo de 2025, la actriz 65 años de edad confirmó que las autoridades llegaron a su casa para llevarse a su nieto José Julián . Sin embargo, según lo dicho por la también cantante, los hechos ocurrieron con violencia, ya que tuvieron que derribar la puerta de su casa para hacerlo.

“Llegaron ahí y sí, la verdad rompieron la puerta, se metieron. Pero bueno, Marco habló con el niño y le dijo que ‘ya no te preocupes, esta gente son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá’”, reveló en un encuentro con medios de comunicación .