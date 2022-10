Así reaccionó Kika Edgar al romance de Humberto Zurita con Stephanie Salas.

Humberto Zurita y Stephanie Salas se han convertido en la pareja del momento después de que ambos decidieran gritar su amor a los cuatro vientos; sin embargo, muchas han sido las reacciones en torno a su romance, entre ellas Kika Edgar, actriz con la que hace tiempo se le vinculó sentimentalmente al ex de Christian Bach.

Kika Édgar dice estar feliz por el nuevo romance de Humberto Zurita.

En un encuentro con los medios, Humberto Zurita habló por primera vez sobre su relación con la hija de Sylvia Pasquel y reveló qué fue lo que le enamoró de ella: “Es muy culta, una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes. Me encantan. Esto del machismo habla mucho de que los hombres no quieren mujeres inteligentes a su lado para poderlas someter…. No, yo no, a mí me gusta la gente con cultura, con buena plática, optimista frente a la vida”, declaró.

¿Cuál fue la reacción de Kika Edgar? Mucho se especuló sobre que Kika Edgar y Humberto Zurita sostuvieron un romance; sin embargo, esta información jamás fue confirmada y fue la propia actriz quien se pronunció frente a las cámaras de Ventaneando en torno al noviazgo del histrión con Stephanie Salas.

Kika Edgar se dijo contenta de que su amigo esté enamorado de la hija de Sylvia Pasquel: “Increíble, lo adoro, los amo a los dos y pues ahora sí que viva el amor. Yo la verdad es que estoy feliz, Humberto es una de las personas que yo más adoro, más admiro, más quiero, más respeto y se merece todo lo mejor y lo más bonito para él y para Steph”, declaró.

“Yo básicamente he estado en la vida de Humberto como amiga, como gran soporte para cada uno de los momentos que él ha pasado a través de su vida y me alegra muchísimo pues todo esto”, añadió.

Edgar también aseguró que jamás la causó conflicto que la relacionaran sentimentalmente con Humberto Zurita. “No, yo nada más me río, eso es todo y toda cosa cae por su propio peso”, sentenció.

Por último, la actriz habló sobre su participación en el Festival Artístico de Otoño que se llevará a cabo en el Auditorio Roberto Cantoral, acompañado de la Big Band Jazz de México.

“Estoy muy emocionada porque hace diez años estuvimos en la inauguración de este recinto y nuevamente me voy a presentar”, finalizó.