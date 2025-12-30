Impactante video en Cancún muestra a supuesto “Hombre Rana”: ¿Criatura real o montaje con IA?

Recientemente, un video grabado en Cancún, Quintana Roo, ha causado una gran movilidad dentro de redes sociales, después de que quedara registrado en video una figura humanoide sobre el tejado de varias casas durante una noche lluviosa. Las imágenes muestran lo que muchos han descrito como un “Hombre Rana”, una criatura de gran tamaño con cuerpo erguido, extremidades largas y una silueta que recuerda claramente a un anfibio.

El corto clip fue suficiente para que los internautas hablarán sobre el supuesto ser híbrido y sobre todo sobre la posibilidad de que el clip fuera falso, abriendo el debate sobre lo lejos que ha llegado la inteligencia artificial.

¿Qué se observa realmente en el video del Hombre Rana?

Dentro de la grabación se puede apreciar a una figura oscura moviéndose lentamente sobre el tejado de unas casas, sorprendiendo a más de uno por su postura humanoide y las largas extremidades, el color y aparente textura de la criatura, similares a los de un anfibio . Después de viralizarse las imágenes, algunos usuarios aseguraron que el movimiento del "Hombre

Rana" era similar al de un anfibio, por lo que dudaron de que fuera una persona disfrazada, alentando la incertidumbre.

Teorías: Criatura desconocida o inteligencia artificial

Como era de esperarse dentro de este tipo de fenómenos virales, las teorías no han hecho esperar, pues para algunos internautas, este viral video no es más que un reel generado con inteligencia artificial. Algunos otros sostienen que se trata de un video “real”, pero retocado o manipulado de manera digital. No obstante, los menos despectivos aseguran que puede tratarse de un video real que quieren hacer pasar por falso para esconder una verdad.

El impacto del fenómeno en redes sociales

Yendo más allá de si el “Hombre Rana” es real o no, el corto video deja en claro cómo el misterio y la incertidumbre siguen capturando la atención e imaginación colectiva, pues a pesar de lo que se comenta en redes, hasta el momento no ha salido alguien a atribuirse la creación del video o desmentir lo que se puede observar dentro de las imágenes.

