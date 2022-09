Rebecca Jones desmiente que tenga cáncer y le manda mensaje a Alejandro Camacho.

Hace un tiempo se desató una fuerte polémica, después de que el actor Alejandro Camacho reveló a los medios de comunicación que su exesposa, la también famosa Rebecca Jones estaba nuevamente enferma de cáncer, lo que sorprendió a sus millones de fans en las redes sociales y a la prensa.

Recordamos la trayectoria de Susana Dosamantes tras su fallecimiento.

Te puede interesar: Rebecca Jones niega que lucha contra el cáncer de nueva cuenta.

Sin embargo, la famosa no dudó en salir a aclarar esta situación a su arribó a la Ciudad de México, donde aseguró que ella se encuentra bien de salud.

Rebecca Jones aclara su estado de salud.

En un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz aseguró que no tienen por qué hacer caso a las palabras de Alejandro Camacho, pues ellos desde hace mucho tiempo no tienen nada que ver.

Bueno yo creo que mi palabra vale más, hice todas las declaraciones que tenía que hacer al respecto y eso es más valioso que todo, si ustedes le quieren dar más peso a una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo, ni sabe nada de mi vida ni tiene porqué opinar a cerca de mi salud, pues allá ustedes ¿Verdad?

Por otra parte, la actriz mencionó que estas declaraciones no fueron realizadas con mala intención, pero sí detalló que no tiene por qué hablar sobre su salud, pues ellos ya no tienen una relación sentimental.

Yo creo que no lo hizo con mala intención simplemente no tiene porque opinar…que quede claro, en esta vida nadie tiene la vida comprada es lo que no entienden entonces no nos debe de asombrar tanto la muerte…

Cabe recordar que, hace unas semanas Alejandro detalló que su exesposa tenía cáncer.

También te puede interesar: Rebecca Jones a Sasha Sokol: “Fue muy desagradable verte como su novia”.

¡Rebecca Jones habló con la prensa para desmentir que haya recaído en el cáncer! 🙌💃📺 #EsteMesQuiero #VLA pic.twitter.com/S2yFfCe7dA — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 1, 2022