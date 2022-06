Rebecca Jones niega que lucha contra el cáncer de nueva cuenta.

Rebecca Jones se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para desmentir a una revista de espectáculos que informó sobre su supuesta batalla contra el cáncer.

La actriz mexicana lamentó la desinformación que se dio en torno a su estado de salud , pues asegura que “está perfectamente bien”.

“Yo estoy haciendo todo lo posible por llevar a las mujeres una esperanza de vida rodeada de la palabra cáncer que tanta gente teme. Estoy bien de salud, sino no podría hacer todo lo que he hecho en teatro, televisión, y ahora voy a comenzar un proyecto que me tiene contenta”, declaró a este programa.

“No solo es decepcionante y triste que haya medios que lucran con eso, sino también se me hace una falta de irresponsabilidad enorme. Estoy muy indignada, se me hace una falta de irresponsabilidad hacia el público, principalmente a las mujeres”, contó.

Rebecca Jones niega problemas de salud

Rebecca Jones asegura que está a punto de iniciar un a obra de teatro con Anna Ciocchetti, la cual se llama Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve.

Entre la puesta en escena y una próxima aparición en una telenovela de la pantalla chica, la actriz niega que lucha contra el cáncer de nuevo y afirma que solo se cuida acudiendo al hospital una vez al mes.

“Estoy muy bien de salud y muy contenta. Los medios en general son muy respetuosos, particularmente ustedes, pero hay pocos que se atreven a hacer lo que hizo esa revista”, dijo.

Por último, Rebecca confirmó que en su momento, la exclusiva de su enfermedad fue dada únicamente a nuestra querida Pati Chapoy.

“Fue contigo y a través de ti que el mundo se enteró... eso les dio mucho coraje y no han dejado de molestarme”, concluyó.

