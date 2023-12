Se burlan en redes de Eduin Caz porque su bebé no se parece a él

Eduin Caz ha vuelvo a las andadas y, no nos referimos a las borracheras o los excesos, pues eso no lo ha dejado, sino más bien a los escándalos y polémicas. A cuatro meses de anunciar su retiro de los escenarios, el cantante anunció hace días que retomará su carrera como vocalista de Grupo Firme y de paso se disculpó con los integrantes de la agrupación; sin embargo, ahora una nueva polémica ha surgido.

¿Eduin Caz le pidió perdón a Grupo Firme? En redes sociales se difundió un video en el que Eduin Caz pide disculpas a los integrantes de Grupo Firme, pues reconoce que tomó la decisión de retirarse sin consultarles nada y reveló que se debió al impacto que tuvo en su salud mental la fama.

Te puede interesar: Eduin Caz presume su lujosa casa de soltero

Eduin Caz, 6ix9ine y El Capi dieron la vuelta por la Ciudad de México.

“Me estaba volviendo loco, no sabía qué hacer, demasiada fama, demasiado dinero, todo. Estos cuatro meses he estado muy tranquilo (…) Sé que fue un balde de agua helada, pero hoy me siento tranquilo y si ustedes están con esas ganas yo me comprometo a estar con ustedes. Si ustedes quieren, este 2024 le pegamos duro a la chamba y yo me comprometo a hacer las cosas, a activarme otra vez”, se escucha decir al cantante.

¿Su hijo no se parece a él?

Hace algunos meses Eduin Caz y Daisy Anahy se convirtieron en padres de su tercer hijo y, aunque la pareja está separada, el cantante compartió una postal navideña al lado de su familia, pero llamó la atención que por primera vez mostró el rostro de su bebé; sin embargo, no contó con que las redes sociales lo funarían, pues los internautas aseguraron que no se parece a él.

El intérprete de “Qué onda perdida”, “El tóxico”, “Ya supérame”, “Se fue la pantera”, “En tu perra vida” y “Calidad”, entre otras, subió una fotografía navideña donde aparece con su exesposa Daisy Anahy y sus tres hijos, todos vestidos con atuendos en color rojo y negro, esto despertó los rumores de una posible reconciliación, pero hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: FOTOS | Modelo trans ventila conversación con Eduin Caz, ¡él pide parar los chismes!

¿Qué dijeron las redes sociales?

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas externaron su felicidad por ver al cantante con su familia, algunos se burlaron de Eduin Caz y le dieron a entender que le hicieron de chivo los tamales, pues su tercer hijo no se parece a él.

“¡Pues nada que ver el bebé pequeño con los otros dos! Como que sí estuvo buena la venganza”, “No se parece nada al Eduin, se me hace que le dieron una ayudadita”, “El bebé no es hijo de él, ¿verdad? Porque ya estaba operado para no tener familia y después se embarazó” y “Hasta que les sale bonito un hijo, ese bebé está más hermoso, ¿será de él?”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: Así confirmaron Eduin Caz y Daisy Anahy una segunda oportunidad