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FOTOS | Modelo trans ventila conversación con Eduin Caz, ¡él pide parar los chismes!

La modelo asegura que tuvo un encuentro con Caz en Tijuana, mientras la esposa del cantante publica imagen en familia. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Eduin antes del concierto.jpg
Eduin con trenzas.jpg
Eduin ramo de flores.jpg
Eduin foto en el espejo.jpg
Eduin en el gym.jpg
Eduin selfie.jpg
Eduin pose.jpg
Eduin hablando por telefono.jpg
Eduin posando.jpg
Eduin en su avión.jpg
Eduin con un paraguas.jpg
Eduin con Peso Pluma.jpg
Eduin con lentes.jpg
Eduin comiendo.jpg
Eduin con gorra.jpg
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