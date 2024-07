Redes tunden a Christian Nodal por esta FOTO y le preguntan por Inti

Christian Nodal es uno de los cantantes más destacados en regional mexicano; sin embargo, su carrera se ha visto empañado por sus polémicos romances y rupturas amorosas.

Es precisamente por su más reciente romance con Ángela Aguilar que el cantautor sonorense ha sido severamente criticado en redes sociales, ya que al parecer ya se olvidó de su hija Inti, la cual procreó con Cazzu.

El vecino de Joel se pasea en calzones y a él le parece tormentoso [VIDEO] ¿Serán celos? Joel se siente atormentado, pues su vecino anda en calzones todo el día. Le exige respeto, pues su esposa y su hija ya lo han visto varias veces.

¿Nodal presumió al nuevo integrante de su familia? Hace unos días Christian Nodal presentó al nuevo integrante de su familia. Se trata de Chichí, un hermoso perrito de la raza cocker que el cantante presumió en sus redes sociales.

Te puede interesar: Christian Nodal enloquece y traiciona a sus propias fans por defender a Ángela Aguilar

En una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, Christian Nodal aparece cargando al lomito de color café y acompañó la publicación con el texto: “Chichí y yo estamos listos para ustedes, España”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Su publicación no pasó desapercibida entre sus fans, quienes reaccionaron de diferentes formas; algunos le dieron “me gusta” y le mostraron su apoyo, mientras que otros lo tundieron por no hacerse cargo de Inti.

Un gran número de fans le dijeron que en lugar ese tipo de fotografías debería compartir más tiempo con su hija, a la que no ve desde que se separó de Julieta Emilia Cazzuchelli.

También te puede interesar: Christian Nodal le estaría tirando la onda a una de las amigas de Ángela Aguilar

“Tu hija debería estar en esa foto”; “Ama más a su perro que a su hija”; “Quiere al perro, pero ¿y a su hija?”; “Ese perrito es más fiel y leal que tú, Nodal”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo está Inti?

Cabe mencionar que hace algunos días Inti cumplió 9 meses de vida y, aunque no hubo detalles del festejo, la pequeña está viviendo en Argentina con su madre, quien se ha hecho cargo de ella desde que se separó de Christian Nodal.

Además de eso, muchos fans de Cazzu han celebrado el hecho de que cada vez más la pequeña se parezca a la ‘Nena Trampa’ y no al intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Adiós Amor”, “Vivo En El 6” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.