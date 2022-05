Esta es la relación que tienen los casos de Octavio Ocaña y Debanhi.

Los casos de Octavio Ocaña y Debanhi Escobar sucedieron en tiempos diferentes y circunstancias totalmente distintas; sin embargo, de acuerdo con Infobae las dos muertes guardan cierta relación, principalmente en el tratamiento mediático que se les dio y por los señalamientos de una supuesta vidente hacia personas que aparentemente no tuvieron nada que ver con los decesos.

Filtran los resultados de la segunda necropsia de Debanhi Escobar

En el caso del histrión, su muerte acaparó los reflectores debido a que se dio después de una persecución policíaca en la que, tras impactarse contra el muro de contención, se habría disparado accidentalmente con un arma que sacó de la guantera de su vehículo, según informes de la Fiscalía de General de Justicia del Estado de México.

Sin embargo, dicha versión no fue aceptada por sus familiares debido a que la prueba de rodizonato de sodio que la propia familia del histrión presentó resultó negativa, lo que indicaría que el entrañable Benito Rivers no se disparó.

Culpan a novia de Octavio Ocaña

Posteriormente, el nombre de su novia Nerea González salió a relucir y cobró relevancia en el caso gracias a las declaraciones de una vidente (@elgatovidente) que señaló que la joven tenía una personalidad inestable y la acusó de vincularlo con gente indebida, así mismo, aseguró que la muerte del actor se debió por la traición de alguien muy cercano a él y aseguró que Nerea tendría una nueva relación después de la muerte del actor.

Esto llegó a oídos de la joven, quien a través de sus redes sociales dijo que no querían que la siguieran atacando, ya que las acusaciones en su contra eran injustificadas y pidió que no creyeran en “esa porquería”, pues se trataba de “manipulaciones y mentiras”.

Posteriormente, la novia de Octavio Ocaña fue entrevistada por el youtuber Kevin Nasevilla, a quien le comentó que era falso que ella buscara lucrar con la muerte de su prometido.

El Jaguar y el caso Debanhi

Meses después, el youtuber tuvo que realizar una entrevista similar con un hombre cuyo nombre responde al de Gustavo Soto, apodado como ‘El Jaguar’, quien cobró relevancia en el caso de Debanhi Escobar, joven que fue hallada sin vida al interior de la cisterna de un hotel en Monterrey, Nuevo León, luego de acudir a una fiesta en la colonia Nueva Castilla.

‘El Jaguar’ fue involucrado en el caso después de la filtración de unas conversaciones entre la joven y sus amigas que la acompañaron a la fiesta, donde se puede leer que la joven finada les dice a sus compañeras que le tenía miedo a ‘El Jaguar’.

No obstante, Gustavo Soto aseguró que los mensajes fueron inventados, así como el apodo, ya que a él lo conocen con el sobrenombre de ‘King Kong’. “Son gente a quien no les caigo bien, se robaron mis fotos de Facebook e inventaron ese chat falso. Todo eso es mentira. ‘El Jaguar’ no existe, es algo ficticio”, dijo a Nasevilla.

Más tarde, ‘El Jaguar’ compartió un video en sus redes sociales en donde cuenta cómo descubrió la forma en que los medios de comunicación vinculan a personas con ciertos casos y los difaman. Por ello, hizo referencia al caso de Octavio Ocaña, en el que su novia se vio involucrada y fue culpada por su muerte a raíz de una supuesta vidente.

“Resulta que a esa muchacha la difamaron y todo viene porque a ella le estaban haciendo mucho hate, así como me están haciendo a mí. Y que también viene el chisme por un vidente (…) a mí también me hicieron eso, que por un vidente yo era un tal Jaguar y por eso sale esa información”, publicó Soto en sus redes, donde también detalló que tuvo un pleito con un integrante del “Grupo Oficial: Debanhi Susana Escobar Bazaldua”, aunque no contó cuál.

“Ahora todo cuadra. Tuve un pleito en esa página con alguien y de ahí me culpan, después lo empiezan a compartir youtubers con muchos followers y se hace viral mi foto”.

Cabe mencionar que el apodo de ‘El Jaguar’ no solo surgió a raíz de los comentarios de una vidente, sino porque él es el medio hermano del dueño de Alcosa, empresa donde Debanhi estuvo la noche de su desaparición, de ahí los señalamientos en redes.

Sin embargo, Soto aseguró que él no se encontraba en México el 9 de abril, fecha en la que fue vista por última vez con vida Debanhi, pues estaban en Corpus Christi, Texas, lugar donde reside.