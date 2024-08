Reportan fake news sobre presunta muerte de Maribel Guardia

Las redes sociales son de gran ayuda para entretenerse y mantenerse informados; sin embargo, pueden ser un arma de doble filo, ya que constantemente se comparten fake news. Fue precisamente una falsa noticia la que se difundió en TikTok y confirmó la supuesta muerte de Maribel Guardia.

¿Cómo surgió el rumor de la presunta muerte de Maribel Guardia? En la red social de videos cortos circuló el rumor de que Maribel Guardia falleció el pasado martes 13 de agosto, lo que desató infinidad de rumores y especulaciones como ya es costumbre.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

La supuesta muerte de Maribel Guardia alertó a sus fanáticos, quienes de inmediato comenzaron a especular, sobre todo después de que hace poco la actriz sufrió la pérdida de su hijo Julián Figueroa.

El rumor se esparció gracias a la cuenta de TikTok Team Malditos, la cual aseguró que Maribel Guardia había muerto y que sus restos serían velados en la Ciudad de México; sin embargo, esta información fue falsa.

¿Cómo se encuentra Maribel Guardia?

Contrario a lo que señalan las redes sociales, Maribel Guardia no murió y, actualmente, la actriz tiene 65 años de edad y se encuentra en perfecto estado de salud, tanto así que a su edad tiene un portentoso físico.

Actualmente Maribel Guardia se encuentra actuando en la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio” donde comparte créditos con nuestro querido amigo y compañero Daniel Bisogno.

En días pasados, la actriz recordó a su finado hijo Julián Figueroa, el cual partió de este mundo en abril del 2023 a la edad de 27 años, por lo que la tica le mandó unas emotivas palabras hasta el cielo.

“En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo. Te extraño, papito”, publicó la actriz de origen costarricense.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La noticia falsa no pasó desapercibida en redes sociales donde los internautas de inmediato corrigieron al creador de contenidos, quien cometió un grave error y malinformó a los internautas. A pesar de esto, el canal que difundió la noticia no hizo ninguna corrección, por el contrario, subió otro video del supuesto velorio de Maribel Guardia.