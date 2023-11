FOTOS | Maribel Guardia reveló que Joan Sebastian le rogó que tuvieran un hijo

“Siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, le tenía pavor y me decía: ‘mamá, tengo mucho miedo de morirme’ y le decía: ‘papito, pero ¿por qué piensas en la muerte’ y él me decía: ‘¿no te da miedo la muerte?’. No es que no me dé miedo, pero no estaba pensando todo el tiempo en la muerte”, contó Maribel.