Reportan muerte de Don Beto, aficionado y creador de “CU, CU, Pumas": ¿qué pasó?

Es probable que en algún momento de tu vida hayas escuchado el “¡CU, CU, PUMAS!”, esa porra que inventó Don Beto, personaje que se hizo famoso en redes sociales por crear una nueva porra para alentar los Pumas de la UNAM; sin embargo, en las últimas horas se volvió viral por su presunta muerte . Pero, ¿qué se sabe al respecto?

¿Murió Don Beto? La mañana de este jueves 12 de septiembre el nombre de Alberto Ugalde García, mejor conocido como Don Beto, se volvió tendencia en redes sociales después de que trascendiera su supuesto fallecimiento.

Don Beto se volvió tendencia en “X” (antes Twitter), después de que una publicación diera a conocer su aparente muerte. A partir de ese momento todos los fanáticos del futbol mexicano, y los seguidores del conjunto de los Pumas de la UNAM, comenzaron a preguntarse si esto era real.

¿Por qué se dice que murió Don Beto?

El usuario de “X” @TheSlash07 publicó este jueves 12 de septiembre que “Falleció Don Beto”, famoso por crear porras a los Pumas de la UNAM y la Selección Mexicana, por lo que de inmediato se hizo viral y se volvió tendencia.

“A través de este medio lamento comunicarles el fallecimiento de mi esposo Alberto, como ustedes lo conocieron “Don Beto” acontecido esta madrugada. Pedimos respeto para nuestra familia en estos momentos”, versa la publicación presuntamente hecha por su esposa.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Hasta el momento se desconoce si esta información es real o no. Sin embargo, los internautas aseguraron que todo se trata de una fake new, pues el perfil que difundió la información no es oficial, mientras que otros lamentaron la presunta muerte del aficionado de Pumas.

¿Quién es Don Beto?

Alberto Ugalde García, mejor conocido como Don Beto, se volvió famoso gracias a la porra que compuso para el conjunto universitario previo al duelo que sostuvieron frente a los Rayos del Necaxa y que dice: “¡CU, CU, PUMAS!”.

Posteriormente, Don Beto externó su apoyo a la Selección Mexicana. No obstante, generó controversia después de que pidiera apoyo económico para ir a todos los encuentros de sus amados Pumas, incluso trascendió que incursionaría como animador de fiestas.