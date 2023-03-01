Revelamos el manual de comportamiento que tiene Pablo Lyle en prisión.

A su ingreso al South Florida Reception Center, la prisión estatal al sur de Florida a la que fue trasladado mientras se le asigna de manera definitiva la cárcel en la que purgará su condena de cinco años, Pablo Lyle recibió un manual de orientación para el detenido, mismo que debe atender para conocer las reglas generales de comportamiento, procedimientos y rutinas de la institución.

¿Qué dice el manual? Ventaneando tuvo acceso exclusivo al documento que seguramente Pablo Lyle ya revisó de arriba abajo y donde le explican cómo moverse dentro de las instalaciones o de lo contrario podría ser sancionado.

“Usted nunca debe estar fuera de su área de alojamiento sin su identificación en su posesión y debe estar visible en todo momento. Usted no deberá estar en un área no autorizada, excepto cuando esté acompañado y supervisado por empleados del departamento”, versa un fragmento del manual.

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¿Qué pasa si Pablo Lyle se encuentra en un área no autorizada?

“Si usted es encontrado en un área no autorizada, su presencia en este lugar podrá ser interpretada como un intento de fuga y se tomarán las medidas apropiadas”, se añade. “Siempre que esté fuera de su unidad de alojamiento, usted deberá tener su uniforme, que es la camisa azul, pantalón azul, ropa interior, medias y zapatos entregados por el estado”.

¿Qué debe saber Pablo Lyle sobre su alojamiento?

Sobre el alojamiento, a Pablo Lyle y al resto de los internos se les informa desde el primer día que: “Durante su primer día en el centro de admisión, se le asignará una cama en un área específica, usted será responsable de la limpieza de su área personal, esto incluye su cama, caja de pertenencias personales y el piso alrededor de la cama. Usted es responsable de asegurar que el espacio de su alojamiento esté libre de contrabando”.

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¿A qué tiene derecho Pablo Lyle?

El actor tiene derecho a realizar llamadas telefónicas, pero solo como lo indica el manual: “Podrá llamar solo a las personas en la lista aprobada, todas las llamadas telefónicas podrán ser grabadas y/o monitoreadas electrónicamente. El uso o posesión de un teléfono celular, no está autorizado y dará lugar a una acción disciplinaria inmediata”.

El manual también advierte que le será asignado al interno un trabajo al que no puede negarse. En cuanto a las visitas, el manual asegura que son un privilegio y no un derecho, por lo que los detenidos podrán recibir visitas programadas de las personas que hayan sido aprobadas en la su lista de visitantes, excepto, durante el proceso de admisión, sábados, domingos y días festivos.

Lyle también tendrá derecho a atención médica regular, el uso de la biblioteca, educación académica y capacitación vocacional, además de tres comidas diarias y un banco para detenidos. Los reos también podrán enviar y recibir correspondencia, misma que será inspeccionada para evitar cualquier tipo de contrabando.

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En cuanto a la seguridad y protección, el manual asegura que tiene tolerancia cero en contra del asalto, agresión o acoso sexual y no hay lugar para el sexo consensual, así que aquellos que realicen este tipo de actos enfrentarán cargos penales externos.

¿Corre algún peligro Pablo Lyle?

El manual también advierte que al interior del penal existen pandillas que amenazan la seguridad de los internos, a quienes se les advierte que “involucrarse con un grupo de amenaza de seguridad, resultará en su identificación como miembro de ese grupo y puede afectar su elegibilidad para asignaciones de trabajo, ciertos tipos de transferencias y pueda resultar en acción disciplinaria, colocación en gestión cercana, amenazas y extorsiones a miembros de la familia, amenazas y extorsiones para el recluso, lesión por agresiones de otros miembros de grupos de amenaza, cargos externos por participar en actividades ilegales y hasta la muerte".

La prisión también prohíbe el uso de drogas de cualquier tipo, especialmente las sintéticas. Según se sabe, en próximos días Pablo Lyle recibirá información verbal y escrita sobre los resultados de la evaluación o evaluaciones a las que ha sido sometido y que determinarán la cárcel a la que será transferido definitivamente.