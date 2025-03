Revelan que Ángela Aguilar ya regresó los vestidos que un diseñador le había prestado

Ángela Aguilar ha puesto fin a una de sus polémicas más recientes. Y es que se ha reportado que la cantante de regional mexicano ya regresó los vestidos que un diseñador de modas le había prestado desde hace varios años.

Para poner un poco de contexto, es importante recordar que había sido acusada de no haber devuelto unos vestidos, lo cuales son propiedad del famoso diseñador y dueño de la tienda ‘Fort the Stars Fashion Store’, Jacob Mier.

Según el diseñador, los vestidos le fueron prestados a Ángela Aguilar cuando ella tenía 16 años (actualmente tiene 21) y se preparaba para asistir a una entrega de premios en México. Sin embargo, desde aquel entonces no ha podido recuperarlos.

Además, Jacob Mier dijo que la ahora esposa de Christian Nodal acudió a su boutique en compañía de su madre, por lo que accedió a prestar los vestidos: “No le cobré nada, solo se los di. Usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner y me iba a traer fotos y que los traería de regreso”, reveló.

¿Ángela Aguilar ya regresó los vestidos que le habían prestado?

Ahora, parece que este capítulo de la novela llamada Ángela Aguilar ha llegado a su fin. De acuerdo con información del periodista de espectáculos Javier Ceriani, la intérprete de “Dime Como Quieres”, “Mis Amigas Las Flores” y “Abrázame” ya devolvió los vestidos por los que recibió miles de críticas.

“Sí, me mandaron todo (…) Tengo la carta de parte de ella, sus disculpas, todo está bien”, expresó Jacob durante una entrevista telefónica con el comunicador argentino . Es importante señalar que dichas piezas de alta costura estaban valuadas en más de 12,500 dólares; es decir, poco más de 256 mil pesos mexicanos.