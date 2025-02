Revelan detalles del ataque de Cruz Martínez a Alicia Villarreal

Uno de los temas que ha sido tendencia en los últimos días es el de la presunta agresión que sufrió Alicia Villarreal a manos de su todavía esposo, Cruz Martínez , quien al parecer la habría ahorcado y golpeado.

Se sabe que el incidente habría ocurrido el pasado domingo 16 de febrero en su residencia ubicada en Cumbres, Nuevo León, horas antes de que Alicia Villarreal se presentara en Michoacán, donde hizo la señal de auxilio.

¿Qué más se sabe sobre la agresión?

De acuerdo con el periodista Ray Elizalde, quien dijo al canal de YouTube de Alex Kaffie, el incidente incluyó amenazas de muerte, así como la privación de objetos personales de la artista, como su celular, pasaporte y visa.

Según lo relatado, Cruz Martínez habría ingresado al domicilio sin autorización, se ocultó en el clóset y esperó a que llegará Alicia Villarreal para posteriormente someterla y despojarla de los objetos ya mencionados.

“La recibe con amenazas, la somete y luego ya al interior de la alcoba, le quita su celular para que no llame a ninguna autoridad, le quita incluso la papelería, que es documentación importante para ella. Me narró uno de los elementos que actuó en esta investigación que le quitaron el pasaporte, la visa, para que ella no se fuera a ningún lado”, expresó.

¿Cruz Martínez amenazó de muerte a Alicia Villarreal? El periodista antes mencionado relató que, durante el altercado, Cruz Martínez amenazó de muerte a Alicia Villarreal, diciéndole: “De este cuarto no vas a salir con vida”.

Dichas palabras habrían sido incluidas en la denuncia que Alicia Villarreal presentó en contra de Cruz Martínez ante el Ministerio Público. Se sabe que el fundador de Kumbia Kings también habría sustraído documentos importantes de ‘La Güerita Consentida’.

¿Qué han dicho los implicado?

Hasta el momento ni Alicia Villarreal ni Cruz Martínez se han pronunciado sobre lo sucedido, no obstante, este último reapareció en redes sociales donde compartió una fotografía al lado de su hijastra, Melenie Carmona. En la imagen, ambos aparecen abrazados en lo que parecer ser un restaurante.