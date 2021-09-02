Alicia Villarreal celebra 50 primaveras junto a toda su familia.

La noche de este miércoles, Alicia Villarreal festejó por todo lo alto sus 50 años de edad, al lado de su esposo Cruz Martínez, sus hijos Melenie Carmona, Félix Angelo y Cruz Angelo, en un lujoso restaurante de la ciudad de Monterrey.

Nuestras cámaras la captaron a la salida, y ahí nos compartió su felicidad y cómo lidió con el contagio de Covid-19 que recientemente padecieron sus hijos.

“Nos la hemos pasado bonito. La verdad es que estoy muy contenta porque son tiempos difíciles por la pandemia y todo eso; casi no salimos. Ahora estamos muy felices de poder compartir un momento todos juntos fuera de casa”, confesó la cantante emocionada por celebrar su cumpleaños sin confinamiento.

“Melenie y Cruz Angelo estuvieron con Covid, pero lo superaron rápido. Una parte de la familia estaban en Corpus Christi y la otra en Monterrey, nos tocó uno enfermo allá y el otro acá”, subrayó la artista para este programa.

La intérprete también confesó su emoción por ver la industria del entretenimiento reactivarse poco a poco.

Todo nos resultó bien, a nosotros no nos ha dado Covid y ya estamos trabajando. Estamos muy contentos de retomar poco a poco, con mucha disciplina

El público ayuda a que se pueda abrir este espacio y que podamos convivir con ellos, aunque un poquito diferente porque ya no nos podemos abrazar ni dar besos, pero nos la pasamos bien; cantamos, gritamos y bailamos

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Alicia Villarreal invita a las personas a vacunarse contra Covid-19

Tras el contagio que sufrieron sus hijos, Alicia Villarreal sabe la importancia que tiene vacunarse contra Covid-19.

“Ya todos estamos vacunados y también queremos recomendar a la gente que se vacune”, expresó la regiomontana.

Tanto Alicia como Cruz están felices de regresar a los escenarios en breve y compartir con todo su público.

“Estamos contentos, obviamente regresando a las giras y nos ha ido de maravilla. Hay que seguir cuidándolos”, concluyó Cruz Martínez a este programa.

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