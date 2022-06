Revelan nuevos detalles de la mujer con la que Piqué engañó a Shakira.

Luego de 12 años de relación, Shakira y Piqué se están separando, así lo confirmó la propia agencia de la cantante a través de un escueto comunicado emitido el pasado sábado, todo apunta a que el motivo de su ruptura sería debido a una infidelidad del futbolista con una joven rubia de 20 años; sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Muchos han sido los rumores después de que la cantante colombiana confirmara que se están separando, no obstante, recientemente se dieron a conocer más detalles sobre la mujer que sería la tercera en discordia entre Shakira y Piqué.

Lo que se sabe de la mujer con la que Piqué engañó a Shakira

Jordi Martin, reconocido paparazzi y fotógrafo, reveló en exclusiva para El Gordo y La Flaca detalles de la separación de la cantante y el futbolista español: “Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora… Shakira no quería que saliera la noticia (refiriéndose a la separación). Gerard es el que ha forzado a que esta noticia saliese…”.

Esto vendría a reforzar los rumores de que la intérprete de “Te felicito” y “Waka waka” habría buscado en dos ocasiones al zaguero central del FC Barcelona para retomar su relación; sin embargo, él se habría negado y la habría rechazado.

Martin, también reveló algunos pormenores de la supuesta amante del Gerard Piqué: “En el momento que sale lo de la chica yo me pongo a averiguar quién es la chica… Que es una chica de 22 años y me dicen… Esto no se ha dicho en España (…). Esta chica trabaja en una de las muchas empresas de las que tiene Gerard… También es azafata. Por las noches aparece en una discoteca… la frecuenta mucho Gerard. Me dice, ¡ojo! Que Gerard en el último mes no se está tapando”.