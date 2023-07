Exmilitares revelan que el Gobierno de Estados Unidos oculta restos de “seres extraterrestres”

Este miércoles 26 de julio de 2023 pasará a la historia como el día en que tres exmilitares estadounidenses se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos y dejaron al mundo atónito con sus revelaciones explosivas sobre extraterrestres en la Tierra.

Se trata de David Grusch, Ryan Graves y David Fravor, tres testigos con impresionantes credenciales militares, quienes compartieron sus impactantes testimonios ante los legisladores. Pero ¿qué fue lo que dijeron exactamente?

Exmilitares revelan los secretos del Gobierno de Estados Unidos

A través de una aducían, los militares en retiro declararon que el gobierno de Estados Unidos no solo está en posesión de misteriosas aeronaves de origen no humano, sino que también ha estado llevando a cabo un programa secreto para recuperar y realizar ingeniería inversa en estas tecnologías avanzadas.

Las descripciones de estas naves voladoras de procedencia desconocida dejaron claro que no se trataba de tecnología desarrollada por seres humanos. Sus capacidades de vuelo y maniobrabilidad desafían cualquier explicación terrestre conocida. Los exmilitares argumentaron que las pruebas recabadas refutan por completo la posibilidad de que estas aeronaves sean de fabricación humana.

Restos biológicos precedentes del espacio exterior

Aún más sorprendente fue la mención de restos biológicos no humanos en posesión del gobierno de Estados Unidos. Estos exmilitares afirmaron que la existencia de entidades no humanas ha sido ocultada cuidadosamente por las autoridades durante años. Si bien no se proporcionaron detalles sobre la naturaleza de estos restos, las implicaciones son impactantes y han generado una ola de preguntas y teorías en todo el mundo.

No obstante, el miedo y el secretismo han sido una constante en torno a este tema. Los testigos también revelaron que ha habido amenazas y represalias graves contra aquellos que han intentado dar a conocer esta información en el pasado. Incluso mencionaron haber tenido conocimiento de reportes de asesinatos de personas que se atrevieron a desafiar el encubrimiento gubernamental.

El hecho de que estos tres exmilitares estén dispuestos a arriesgar sus vidas y reputaciones al presentarse ante el Congreso bajo juramento, es un evento histórico en sí mismo.

