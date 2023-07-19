VIDEO: Misterioso. ¿El volcán Popocatépetl es un portal dimensional?

El volcán Popocatépetl ha sido de tema de noticia los últimos meses y no solo por su gran actividad que tiene a todos con los nervios de punta por saber si en algún momento entrará en la fase de erupción, sino también por los diversos avistamientos de objetos extraños cerca del cráter. Muchos se cuestionan si el volcán es un portal dimensional cargado de una gran energía, es decir, que le permite a varios otros transportarse de un lugar a otro en cuestión de segundos. Gracias a este video difundido en las redes sociales por parte de las cámaras de monitoreo de actividad del Popocatépetl, se puede examinar un posible avistamiento de objetos extraños que pasan cerca del cráter, se observa como algo parece ir de derecha a izquierda, mientras que otro aparece repentinamente cerca del coloso y va hacia arriba a toda velocidad.

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Cabe resaltar que hasta el momento no hay explicación alguna de este inusual fenómeno que muchas personas piensan que son seres de otro planeta que vienen a hacer acto de presencia por medio del Popocatépetl, ya que tiene una gran energía, mientras que otros más opinan que son fallas de las cámaras, edición de video o tal vez estrellas fugaces que se confunden con otros objetos. Si bien no hay ciencia que haya comprobado la existencia de objetos o seres extraños que visiten el planeta tierra, muchos expertos en ufología que aseguran la existencia de seres superiores a los humanos y que algún día vendrán a visitar nuestro hogar.