Madre de Beyoncé reveló que tuvo cáncer de mama; ¿cuál es su estado de salud?

Una noticia impactante ha sacudido el mundo del espectáculo y, sobre todo, a los amantes de una de las cantantes más reconocidas que existe en Estados Unidos y a nivel global. Y es que, en las últimas horas, la madre de Beyoncé, la señora Tina Knowles, dio a conocer que padeció cáncer de mama, motivo por el cual no está de más conocer cuál es su estado de salud.

Hablar de Beyonce es hablar de una de las cantantes más espectaculares y reconocidas que existen en el mundo, por lo que, normalmente, las noticias que se relacionen a ella se vuelven tendencia de inmediato. El ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con su madre Tina Knowles, quien recientemente confirmó ser una de las personas que superó el cáncer de mama. Esto sabemos hasta ahora.

Tina Knowles, madre de Beyoncé, tuvo cáncer de mama

Tina Knowles, quien además de ser madre es una consagrada diseñadora, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en julio del 2024; es decir, hace poco menos de un año. La mujer en turno mencionó que los médicos le detectaron un tumor fase uno en su seno izquierdo, por lo que, después de iniciar el tratamiento, puede decir que libró y venció a esta enfermedad.

“Ofrece muchas lecciones para otras mujeres. Creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas, pero hay que hacerse la prueba, si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar lo que podría haberme pasado”, dijo la madre de Beyonce en charla con la revista People, en declaraciones que de inmediato generan un eco importante en las redes sociales.

La importancia de asistir al médico a tiempo

En otra parte de la entrevista, Knowles mencionó que el hecho pudo haber sido más grave pues, gracias a un descuido, retrasó las revisiones médicas que tenía programadas. En este tiempo no notó síntomas visibles del cáncer de mama; sin embargo, lo anterior le sirvió de experiencia para tomarse el tiempo necesario para cuidar su salud y bienestar a partir de dicha situación.