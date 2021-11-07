Revelan nuevo tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things.

El 6 de noviembre los grandes fans de la serie Stranger Things recordaron el #strangerthingsday, mejor conocido como el día en que desapareció Will Byers, marcando el inicio de una de las series más populares de la plataforma de streaming Netflix.

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Además, se reveló un nuevo avance de la cuarta temporada de Stranger Things, la cual llegará en los primeros meses del 2022; en él se ve el regreso de Eleven, personaje interpretado por Millie Bobby Brown, mientras está escribiendo una carta a Mike donde le cuenta cómo es su nueva vida en California.

Posteriormente, se pueden observar sucesos paranormales que no tardan en aparecer: persecuciones, secuestros, explosiones, entre otros hechos inexplicables, algunos elementos muy característicos de la serie.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de la serie, el nuevo avance fue compartido hace algunas horas, situación que causó gran sensación entre los seguidores de la serie, al grado de acumular más de 2 millones de reproducciones.

La fecha de lanzamiento

Hasta el momento, no se sabe cuándo será el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things, por lo que los rumores continúan hasta este día, pero todo indica que sería a principios de 2022.

Con motivo del #strangerthingsday, un post en la cuenta de la serie generó confusión entre los fans respecto a la fecha de estreno, pero la plataforma de streaming informó que durante este día compartirá material inédito de lo nuevo de la serie.

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