¿Quién cantará el Himno Nacional en la pelea de Canelo Álvarez?

La pelea que se celebrará este 6 de noviembre entre Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant contará con grandes invitados especiales, a la altura del combate más importante del año en la categoría de las 168 libras.

En un acto tan importante como es interpretar nuestro himno nacional, se contará con la presencia de un cantante icónico del regional mexicano y heredero de toda una dinastía: Alejandro Fernández.

Posteriormente, en la gala de boxeo, se dará paso a interpretar el himno de Estados Unidos con la presencia de Caleb Plant, quien buscará ganar ante todo pronóstico.

Continuando con la lluvia de estrellas en la pelea del año, Maná ofrecerá un grandioso show cargado de su rock pop y, finalmente, saldrá Canelo a combatir en busca del ansiado campeonato absoluto de los supermedianos.

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¿Dónde y a qué hora podrás ver la pelea del Canelo Álvarez?

No te pierdas la pelea de Saúl Canelo Álvarez en punto de las 8:30 p.m. a través de la señal de Azteca UNO, Azteca 7, ADN 40 y a más +; además del sitio de Azteca Deportes, la app de Azteca Deportes y la app TV Azteca En Vivo.

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