No tires tus bolsitas de té... así puedes darles una segunda vida

Aunque algunos los usan dos o hasta tres veces para aprovechar todo su sabor, las bolsitas de té llegan a su fin en un determinado momento. Por ello, he aquí 3 propuestas para que las recicles de la mejor manera. Ya no te servirán para endulzar o darle un sabor a tus bebidas calientes, pero seguirán aportando sus nutrientes a otro ser vivo. He aquí la explicación.

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¿Cómo reciclar tus bolsitas de té?

Para algunas personas el café no es su primera opción, por eso las bolsitas de té se producen a raudales en ciertos hogares. Sin embargo, para evitar que se desperdicie el material que realmente tiene un uso, estos son los 3 consejos. Disfruta tu bebida y posteriormente reutiliza tus bolsas.

Agrega las bolsitas de té a una composta

Si cuentas con una composta en casa, las bolsitas de tus tés funcionan como parte de los elementos orgánicos. Basta con verter el material orgánico en lo que ya se tiene preparado. Y aunque es cierto que algunas bolsitas son compostables, mejor asegúrate que no tengan grapas o restos de material como los plásticos.

Nutre tus plantas con las bolsitas de té

Pese que aquí conviene realizar una investigación pequeña en internet, algunas plantas pueden verse beneficiadas de las bolsitas de té o de la combinación de estas con las compostas. Sin embargo, como se comentó, debes ser cuidadoso porque no todas las plantas requieren de los nutrientes o elementos ofrecidos por estas particularidades orgánicas. Allí se recomienda que no se coloquen grandes cantidades directamente sobre la tierra, sino que todo sea con el agregado de la composta… asegurándote que ningún elemento no natural afecte la absorción de los aspectos orgánicos.

Bolsitas de té para los malos olores

Ahora, en algo completamente alejado de un elemento orgánico que ayude a las plantas con o sin composta… se encuentra el uso de estas bolsitas para erradicar los malos olores. Se indica que basta con dejar secar de manera perfecta tu bolsa para posteriormente colocarla en un espacio como tus zapatos, el rincón del refrigerador o incluso el baño. Esto sirve para la absorción de los malos olores. Solamente asegúrate que esté completamente seca para evitar la acumulación de humedad y moho.