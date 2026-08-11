Házte estos 3 diseños de uñas para combinar con el eclipse solar

El eclipse solar de 2026 es un evento astronómico que muchas personas están esperando de manera urgente. A nada de que ocurra el próximo 12 de agosto, la belleza es un aspecto que puede alinearse perfectamente para disfrutar en sintonía del cielo estelar dejando un espectáculo visual. Por eso, aquí las 3 mejores propuestas de uñas para lograr una combinación estética con el sol siendo cubierto por la luna.

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¿Cuáles son los mejores 3 diseños de uñas para recibir el eclipse solar?

Dejando de lado diseños con el negro como el protagonista, estos colores tienen una intención clara para que puedas brillar y variar los tonos intensos de la oscuridad. Y es que este próximo 12 de agosto el cielo estará oscuro durante un pasaje del día.

Uñas de brillo interestelar

Tal como se expuso desde el principio, no se requieren de tonos intensos u oscuros, sino de unos más brillantes y hasta claros. En este caso el brillo interestelar tiene como protagonista un gris medio (ni oscuro ni claro) que va acompañado de unos toques plateados-metálicos. Sin embargo, hablando de un relieve hasta cierto punto polvoso-terroso para que no se vea del todo plano.

Uñas galácticas

En esta segunda oportunidad propuesta se encuentra el brillo como máximo exponente. No es un gris platificado, sino un plata brilloso que resalta de manera clara y contundente. Mientras que el anterior (brillo interestelar) incluso tenía cierto aspecto de relieve, este es plano pero con el esplendor de una estrella que deslumbra en el espacio.

Polvo galáctico

Y la última propuesta una que se puede catalogar incluso como mística. Es un acabado mate pero con aspectos tridimensionales. El efecto que se busca es replicando un cielo oscuro pero con brillo en tono azul intenso que recuerda a las pinturas de paisaje. Pero sin problemas puedes pensar en el universo, sus estrellas y demás astros refulgentes que prenden y apagan constantemente.