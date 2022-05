Revelan la polémica condición que Jada Pinkett puso a Will Smith.

La relación de Will Smith con Jada Pinkett Smith ha estado llena de polémicas, sobre todo después de que ella admitiera públicamente que le había sido infiel a su esposo y que tuvo un romance con el cantante August Alsina hace algunos años.

¡La pareja más querida de Hollywood va cada vez más en declive!

Las declaraciones las hizo en el programa Red Table Talk, que se transmite en Facebook, delante de su propio esposo; sin embargo, la cosa no terminó ahí, ya que durante la pasada entrega de los premios Oscar, Will Smith protagonizó uno de los hechos más bochornosos en la historia de la gala al abofetear al cómico Chris Rock, quien bromeó sobre el look de Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia.

Después de esto, Jada volvió a darle la espalda a su esposo al declarar que no estaba satisfecha con el comportamiento de Will, dejando claro que ella no necesitaba que la protegieran: “Nuncia dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”.

Jada Pinkett y su presencia en los sets de filmación

Si algo faltaba en esta controvertida historia de amor era una escena de celos como la que recientemente se dio a conocer tras una entrevista de Rosario Dawson en el 2008. La actriz fue compañera del actor en el largometraje “Siete almas”.

Dawson recordó que Will Smith sufrió pánico escénico antes de rodar una escena en la que ambos se besaban.

“Quería que Jada estuviera en el set. Y ella lo animó, le dijo: ‘¡Realmente lo necesitabas! No me avergüenzas’. Jada estuvo de mi lado en este caso”, dijo la actriz.

“Hubo mucha lengua. Quiero decir, obtuve el permiso de Jada. ¡Obtuve el permiso de Jada!”, exclamó Dawson.

Esta no fue la única vez que Jada estuvo presente en un set de filmación durante la grabación de escenas románticas de su esposo. De acuerdo con diversas fuentes, la actriz lo hacía recurrentemente y no por celos sino para brindarle confianza y seguridad al protagonista de “Soy Leyenda” y “Día de la Independencia”.

Cabe mencionar que, tras lo sucedido en la ceremonia de los Oscar, Will se internó en una clínica de rehabilitación para tratar su estrés y ansiedad