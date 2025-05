Revelan que Valeria Márquez denunció amenazas de su ex antes de ser víctima de feminicidio

Han pasado más de 24 horas desde que se dio a conocer la lamentable muerte de la influencer Valeria Márquez y, como era de esperarse, lo trágico de este asunto ha traído consigo un sinfín de información al respecto. Tal vez la más relevante es aquella que dicta que, en el pasado, la creadora de contenido denunció amenazas de su ex, hecho que puede ser fundamental en la investigación.

Valeria Márquez se convirtió en una víctima más de feminicidio al interior del país luego de recibir tres impactos de bala por un sujeto del cual se desconoce su identidad. La situación habría sucedido en Zapopan, dentro del Estado de Jalisco, en una estética que le pertenecía, lo cual habla del impacto que tenía en su día a día con apenas 23 años de edad.

¿Valeria Márquez denunció amenazas de su ex antes de ser asesinada?

Luego de que se confirmara su fallecimiento, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir lo que serían supuestas capturas de pantalla en donde, al parecer, Valeria Márquez habría compartido el miedo que tenía hacia su ex pareja sentimental luego de que este la amenazara. Vale decir que hasta el momento los mismos no han sido confirmados como verídicos, por lo que resta esperar más al respecto.

Uno de los mensajes destaca dado que Valeria Márquez responsabilizaba directamente a una de sus ex parejas en caso de que le pasara algo a ella o a cualquier integrante de su familia: “Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso dijo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mi o a mi familia a esa persona. Hasta si tengo que salir de la ciudad”.

¿Quién es el ex de Valeria Márquez?

Las autoridades han dado a conocer que el caso se investiga bajo el concepto de feminicidio, por lo que, seguramente, habrá más información respecto a la ex pareja de Valeria, de la cual se desconocen más detalles. Vale decir que la creadora de contenido perdió la vida mientras realizaba una transmisión en vivo para su perfil oficial de TikTok.