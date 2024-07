¿Livia Brito amante de un famoso conductor? Así lo habría revelado

Livia Brito se encuentra en medio de la polémica, esto después de que la actriz cubana fuera citada a declarar al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, como parte de un proceso en su contra por el delito de falsedad de declaraciones.

A cuatro años de que Livia Brito y su entonces pareja, Mariano Rodríguez, fueran demandados por el paparazzi Ernesto Zepeda por agresiones y robo, los problemas legales no cesan para la cubana.

El pasado 9 de julio, el periodista Carlos Jiménez compartió en redes sociales un documento en el que se citaba a Livia Brito a declarar en el Reclusorio Sur. Dicha denuncia es una extensión del caso de Ernesto Zepeda, quien demandó a la actriz y exigió $1,200,000 como reparación del daño.

¿Livia Brito podría ir a prisión?

Aunque Livia Brito y su entonces pareja negaron estar en Cancún la fecha en la que se dio la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda, a lo largo de la investigación se acreditaron los hechos, por lo que ahora fue citada a declarar por el delito de falsedad de declaración, el cual está penado con cárcel.

De acuerdo con el Código Penal Federal en su Capítulo 5, la “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad”, la pena máxima es de 8 años de prisión.

El artículo 247 señala lo siguiente: “Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

¿Livia Brito fue amante de Yordi Rosado? Ahora que los reflectores se han postrado sobre la actriz cubana, los internautas se dieron a la tarea de revivir una vieja entrevista en la que Livia Brito reveló haber sido amante de Yordi Rosado.

La entrevista data del año 2021 y en aquella ocasión declaró que “uno de los amores que yo siempre he querido y que nunca me ha hecho caso en la vida, que sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad”.

Sus palabras desataron el nerviosismo de Yordi Rosado, quien declaró que ese tema debía quedarse en privado, a lo que Brito respondió que no tenía problema en revelar que fue su amante.

“Al principio los dos nos gustábamos mucho, pero los dos teníamos pareja. O sea, sí tuvimos una relación y todo, o sea yo era su amante... pero fue muy al principio”.