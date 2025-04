Ricardo Casares habla sobre el infarto que sufrió: “todo fue muy rápido, en 5 minutos”

Fue en febrero del 2024 cuando los conductores de Venga La Alegría tuvieron que reponerse a uno de los acontecimientos más importantes y fuertes que han vivido en los últimos años, pues previo al inicio de un programa Ricardo Casares se vio obligado a ir al hospital luego del infarto que sufrió. Hoy, a más de un año de dicho suceso, reveló más detalles al respecto.

Y es que, momentos antes de comenzar con uno de los programas matutinos más vistos de la televisión mexicana, nuestro querido Ricardo Casares comenzó a sentirse muy mal, por lo que después de las primeras revisiones se confirmó que este había sufrido un infarto que lo alejó de los medios durante algunos días, aunque, tras un año, se dice en inmejorables condiciones.

¿Cómo vivió el infarto Ricardo Casares?

Durante una entrevista con el programa “Caliente”, nuestro querido Ricardo Casares reveló lo que sintió después de haber sufrido el infarto. En primera instancia, el conductor de Venga La Alegría no entendía por qué había sucedido esto, pues además de no tener ningún tipo de adicción se describe a sí mismo como una persona que hace actividad física constante.

“¿Cómo va a ser un infarto? Tengo 44 años, soy un tipo que no tiene adicciones y que hace ejercicio. Llega al estudio Sergio Sepúlveda y me dice: ‘¿qué te pasa?’ Me dice que es una esofagitis. Después llega el Pato y de ahí es cuando me trato de parar para decirles que me caigo”, menciona Ricardo, quien también aseguró que los dolores comenzaron a ser muy fuertes y que, en cuestión de cinco minutos, el brazo comenzó a hacer notar que estaba viviendo un infarto.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto?

Si bien los síntomas pueden variar de persona a persona, es una realidad que existen algunos sumamente característicos a los que se les debe poner mucha atención. Entre ellos destacan los siguientes: Dolor o molestia en el pecho, dificultad para respirar, dolor en los brazos y la espalda, náuseas, sudoración, mareos y palpitaciones irregulares.